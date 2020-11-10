6 أنواع من الأطعمة غنية بالبكتيريا التي يحتاجها الجسم.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البروبيوتيك هي البكتيريا النافعة الموجودة بالجسم، لذا يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على تلك البكتيريا لأنها تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وحماية الجسم من العديد من الأمراض.

وفي التقرير، نستعرض لكم مجموعة من الأطعمة الغنية بالبرويبوتيك، وفق ما نقل موقعا "healthline"، و"amymyersmd".

1- الزبادي:

هو أحد أفضل مصادر البروبيوتيك، التي تسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الاكتئاب وتعزيز صحة القلب.

2- بعض أنواع الجبن:

فقط بعض أنواع الجبن، بما في ذلك الشيدر والموزاريلا، وتعتبر مغذية للغاية، وتفيد صحة القلب والعظام.

3- الموز:

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يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، وبالإضافة إلى البروبيوتيك، والتي تساعد على زيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة وتقليل الانتفاخ وتحسين استرخاء العضلات.

4- التفاح:

مليء بفوائد البريبايوتيك، ويمكن أن يساعد في إعادة توازن بكتيريا الأمعاء، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول والبكتين، بحيث يمكن أن يؤدي تناول واحد أو أكثر في اليوم إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي وزيادة التمثيل الغذائي وتقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول.

5- البصل:

البصل متعدد الاستخدامات وغني بالعناصر الغذائية وغني بالبرويبوتيك ومضادات الأكسدة والفلافونويد، ما يساعد على تقوية الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة، وتفيد صحة القلب والأوعية الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

6- الثوم:

عشب ذو تقاليد عريقة في الاستخدام الطبي، ويرجع ذلك جزئيا إلى فوائده القوية المضادة للميكروبات، كما أنه غني بالبريبايوتكس، التي تساعد على الهضم وتساعد على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، وأظهرت الأبحاث أن تناوله يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان.