في زمن كورونا.. هذه الجزر النائية تستحق الزيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تغير سلوك السفر لدى الكثير من قضاة العطلات بشكل جوهري. ويسعى الكثير من المسافرين لمقاصد قريبة يمكن الوصول إليها بسهولة أو يفضلون أماكن نائية ذات أقل عدد محتمل من الزوار أو السكان المحليين.

يقدم موقع "توريزم ريفيو" بعض الجزر النائية التي تستحق الزيارة في وقت التباعد الاجتماعي.

تريستان دا كونا

تريستان هي جزيرة صغيرة في وسط المحيط الأطلسي وتنتمي للتاج البريطاني ويبلغ تعداد سكانها أقل من 300 نسمة. وهي ضمن مجموعة من الجزر البركانية ما يمنحها أرضا جبلية منحدرة بشدة ويجعلها غير مأهولة إلى حد كبير. وفي الحقيقة يعيش جميع السكان في المنطقة المسطحة من الساحل الشمالي الغربي حيث تقع العاصمة. وأقرب بلدة لها من الناحية الغربية هي ريو دي جانيرو بالبرازيل والتي تبعد مسافة 3360 كيلومترا عن تريستان وكيب تاون بدولة جنوب أفريقيا من الناحية الشرقية وتبعد 2816 كيلومترا عن ساحلها.

سانت هيلينا

تعد جيمستاون عاصمة سانت هيلينا أقرب بلدة مأهولة لتريستان دا كونا، رغم أنها تبعد مسافة 2161 كيلومترا عنها إلى الشمال. ويبلغ تعداد سكانها 6600 نسمة. وكان نابوليون بونابرت قد احتجز في سانت هيلينا قبل 200 عام، ونظرا لأن تريستان دا كونا كان يمكن أن تصبح نقطة إستراتيجية يمكن أن تنقذ منها فرنسا إمبراطورها، قررت المملكة المتحدة تسكين تريستان بسبع عائلات لتجنب استخدامها كقاعدة للعمليات.

جرينادين:

جرينادين هي سلسلة من نحو 600 جزيرة صغيرة موجودة في مياه البحر الكاريبي التي تنتمي لمجموعة جزر أكبر تسمى ويندوارد لاندز والمعروفة أيضا باسم بارلوفينتو. وتعد الجزر الـ600 بصيف مهدئ للأعصاب على الشواطئ الرملية الرائعة. ومن الناحية السياسية فالجزر مقسمة بين الدول الجزر سانت فينسنت وجرينادين وجرينادا. وفي ظل تعداد سكاني يبلغ 16 ألف نسمة، فلن يكون من الصعب الاستمتاع بتلك الشواطئ مع البقاء سالما.

نيوي

نيوي هي دولة جزيرة في المحيط الهادئ الجنوبي وتعرف باسم "صخرة بولينيزيا". وتقع الجزيرة ذات الـ1600 نسمة على بعد نحو 2400 كيلومتر من شمال شرق نيوزيلندا في مثلث بين تونجا ساموا وجزر كوك. ورغم أن نيوى تتمتع بحكم ذاتي فهي دولة مرتبطة بنيوزيلندا وهي الدولة التي تنطلق منها رحلة جوية كل أسبوع إلى الجزيرة.