7 إطلالات في غاية الشياكة لمناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:43 مساءً - رغم الحدود التي فرضتها جائحة كورونا على مشاريعنا ومناسباتنا، لم تستطع أن تمنع رغبتنا في ابتياع أرقى الأزياء وأكثرها شياكة للتألق في مختلف الأوقات. 7 تنسيقات اخترناها لك لتكون دليلك لإطلالاتك المقبلة.



إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي

مكياج: إيلي ستيفان

شعر: إيلي إسبر

الملابس والإكسسوارات: VALENTINO , GUISEPPE ZANOTTI , FENDI ,MAXMARA ,GEORGES CHAKRA, WOLFDORD ,ELISABETTA FRANCHI , SPORTSMAX, MARELLA.

فستان زهري مرصّع بالباييت

حقيبة كلاتش باللون الذهبي

أقراط متدلية

جميعها من Valentino



حذاء من Giuzeppe Zanotti تابعي المزيد : فساتين سهرة ترتر موضة خريف 2020

فستان من Fendi

حذاء Max Mara

حقيبة من Giuseppe Zanotti تابعي المزيد : فساتين خطوبة باللون الأبيض لخريف 2020

تنورة مرصّعة بالباييت

سترة مرصّعة بالباييت

حذاء بلاتفورم

إكسسوار للشعر

جميعها Georges Chakra



جوارب من Wolford

حقيبة من Valentino

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تنورة بقصة مستقيمة وطويلة

توب قصيرة

كلاهما من Elisabetta Franchi

عقد من Valentino

حذاء من Giuseppe Zanotti

إكسسوار للشعر من Georges Chakra تابعي المزيد : فساتين محجبات أنيقة لربيع ٢٠٢١

فستان مزيّن بالكشكش

حقيبة كلاتش فضيّة

كلاهما من Valentino



حذاء بلاتفورم

إكسسوار للشعر

كلاهما من Georges Chakra

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فستان من الحرير مطرّز

جيليه باللون الأسود

حذاء باللون الأزرق اللامع

جميعها من Sportmax



عقد من اللؤلؤ

سوار عريض

كلاهما من Valentino



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توب من الباييت البرونزي

تنورة من الباييت البرونزي

معطف باللون البيج

جميعها من Marella



حذاء من Giuseppe zanotti تابعي المزيد : موديلات فساتين للممتلئات موضة خريف شتاء2021- 2020

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