7 إطلالات في غاية الشياكة لمناسباتك

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:43 مساءً - رغم الحدود التي فرضتها جائحة كورونا على مشاريعنا ومناسباتنا، لم تستطع أن تمنع رغبتنا في ابتياع أرقى الأزياء وأكثرها شياكة للتألق في مختلف الأوقات. 7 تنسيقات اخترناها لك لتكون دليلك لإطلالاتك المقبلة.
إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي
مكياج: إيلي ستيفان
شعر: إيلي إسبر
الملابس والإكسسوارات: VALENTINO , GUISEPPE ZANOTTI , FENDI ,MAXMARA ,GEORGES CHAKRA, WOLFDORD ,ELISABETTA FRANCHI , SPORTSMAX, MARELLA.
فستان زهري مرصّع بالباييت
حقيبة كلاتش باللون الذهبي
أقراط متدلية
جميعها من Valentino
حذاء من Giuzeppe Zanotti
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فستان من Fendi
حذاء Max Mara
حقيبة من Giuseppe Zanotti
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تنورة مرصّعة بالباييت
سترة مرصّعة بالباييت
حذاء بلاتفورم
إكسسوار للشعر
جميعها Georges Chakra
جوارب من Wolford
حقيبة من Valentino
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تنورة بقصة مستقيمة وطويلة
توب قصيرة
كلاهما من Elisabetta Franchi
عقد من Valentino
حذاء من Giuseppe Zanotti
إكسسوار للشعر من Georges Chakra
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فستان مزيّن بالكشكش
حقيبة كلاتش فضيّة
كلاهما من Valentino
حذاء بلاتفورم
إكسسوار للشعر
كلاهما من Georges Chakra
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فستان من الحرير مطرّز
جيليه باللون الأسود
حذاء باللون الأزرق اللامع
جميعها من Sportmax
عقد من اللؤلؤ
سوار عريض
كلاهما من Valentino
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توب من الباييت البرونزي
تنورة من الباييت البرونزي
معطف باللون البيج
جميعها من Marella
حذاء من Giuseppe zanotti
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