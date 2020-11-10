مابتحبش عصبيته.. معلومات عن بسنت شوقي خطيبة محمد فراج

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة بسنت شوقي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد استضافتها مع خطيبها الفنان محمد فراج، في برنامج "Its show time"، المذاع على قناة "سي بي سي".

أوضح الفنان محمد فراج، أن أكثر صفة يحبها في خطيبته أنها رقيقة، وأكثر شيء يكرهه هو أنها "بتنفعل بسرعة جدا وتهدى ببطء شديد جدا".

وقالت بسنت شوقي: "تعرفت على فراج، من 5 سنين، وكان أول حوار بيننا في عيد ميلاد، أكتر حاجة بحبها فيه طيبته وحنيته، وأكتر حاجة مش بحبها هي عصبيته، وأنا كنت مبسوطة جدا بدوره في فيلم الممر، وبقيت فخورة أكتر لما الرئيس السيسي، كرمه".

معلومات عن بسنت شوقي

ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

Advertisements

بدأت بسنت شوقي، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية "حكاوي التحرير".

بدأت بعدها تقديم الأدوار الثانية بجانب عدد كبير من النجوم والنجمات منهم نيللي كريم، في "سقوط حر"، "تحت السيطرة".

شاركت في فيلم "أسرار عائلية"، ومسلسل "اسم مؤقت".

عام 2011، التحقت بسنت، بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

شهد عام 2015، ظهور بسنت شوقي، في مسلسل "تحت السيطرة"، مع خطيبها محمد فراج.

جمعها بـ محمد فراج وبسنت شوقي، مشهد حفل زفاف في مسلسل "قابيل".

أشهر أدوارها في مسلسل "سقوط حر"، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.