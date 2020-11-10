الامارات | "شيراز الخضراوي".. طفلة سورية أثارت خوف المصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن "شيراز الخضراوي".. طفلة سورية أثارت خوف المصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت الطفلة ريم عبد القادر "التريند" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيامها بدور شيراز الخضراوي في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أول مسلسل مصري من الإنتاجات الأصلية لمنصة "نتفليكس"، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العبارات التي رددتها الطفلة في الحلقات مثل "خلاويص" و"أنا شيراز تحبوا تلعبوا معايا". معربين عن إعجابهم بأدائها للدور ونجاحها في إثارة رعب كثير من مشاهدي العمل. كما شهدت مواقع التواصل ظهور العديد من الحسابات التي تحمل اسم شيراز الخضراوي وتنشر مقتطفات وأقوال من المسلسل.

وكشفت تقارير صحفية أن ريم عبد القادر، تبلغ من العمر 8 سنوات، وهي سورية وليست مصرية، وشاركت من قبل في العديد من الأعمال الفنية المصرية من بينها "قمر هادي" مع هاني سلامة، و"شبر مية" مع أحمد السعدني، و"لمعي القط" مع محمد إمام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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