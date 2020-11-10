18 معلومة عن ميرنا وليد.. عاشت طفولة حزينة وشاهدت لحظة وفاة والدها

علاقات و مجتمع

مواقف مأساوية وتجارب حزينة عاشتها الفنانة ميرنا وليد في طفولتها وصباها قبل دخولها عالم الفن، وهو ما تحدثت عنه بالتفاصيل، أمس، عندما حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي".

وقالت ميرنا إنها كانت تبلغ من العمر 17 عاما، فقط عندما شاركت في مسلسل "ذئاب الجبل"، منوهة بأنها فوجئت بعرض الفنان أحمد عبد العزيز بدعوته لها للمشاركة في العمل، مؤكدة أنها لا تزال تحتفظ بورق السيناريو حتى اليوم، "دموعي نزلت وجريت من الأحداث والورق لسه عندي لحد دلوقتي، وكان عندي 17 سنة وقتها، وكان عندي امتحانات ثانوية عامة وقررت مش هدخل وأسقط، وأقنعني أحمد عبد العزيز بدخول الامتحانات ودخلت ونجحت".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ميرنا وليد، بحسب موقع "سينما دوت كوم".

- ولدت في 17 سبتمتبر 1977، أي تبلغ من العمر 43 عاما.

- هي ممثلة مصرية من أصول لبنانية، ولدت في لبنان.

- توفي والدها وكانت تبلغ من العمر 4 أعوام فقط نتيجة إصابته برصاصة في القلب خلال حرب لبنان.

- تلقت صدمة قوية عندما توفي والدها أمامها، وكانت في مرحلة الطفولة.

- عانت في طفولتها بسبب الحرب الأهلية في لبنان.

- لم تكن سعيدة بسبب روتين حياتها المملة.

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- ألحقتها والدتها بمدرسة داخلية في رأس الجبل.

- جاءت إلى مصر بالصدفة مع صديقة لوالدتها ثم استقرت في مصر.

- شعرت بسعادة بالغة لدى وجودها في مصر ورؤيتها للأطفال، يستقلون باص المدرسة كل يوم.

- التحقت بمدرسة في مصر أكملت تعليمها فيها.

- دخلت عالم التمثيل مبكرا.

- درست ميرنا وليد في معهد السينما.

- ظل حلمها أن تكون أسرتها لتجد فيها الدفء.

- تزوجت ميرنا، وأنجبت مريم ومايا وأسرتها هي كل حياتها.

- أول ظهور لها كان مشاركتها في فيلم "الراعي والنساء" عام 1991.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومن بين المسلسلات التي شاركت فيها، "قاسم أمين، قصة مدينة، حكاية بلا بداية ونهاية، جمهورية زفتى، العيش والملح".

- آخر أعمالها هو مسلسل قيد عائلي عام 2019.

- عرض مسلسل ذئاب الجبل لأول مرة عام 1993.