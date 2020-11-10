4 شائعات صادمة طاردت الفنانة عبلة كامل.. آخرها إصابتها بالسرطان

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة عبلة كامل، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعة تفيد بإصابتها بمرض السرطان، قبل أن ينفي زوجها السابق أحمد كمال، مؤكدا أنها بصحة جيدة، وأن ما تردد عن حالتها الصحية "كذب وخداع".

ولم تكن شائعة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان، المرة الأولى التي تطاردها فيها الشائعات على مدار مسيرتها الفنية، إذ سبق وحاصرتها الأكاذيب التي طالت حياتها الشخصية والفنية.

ارتداء الحجاب وتحريم الفن

وقت أن قررت الفنانة عبلة كامل ارتداء الحجاب في عام 2005، ترددت أخبار عن تحريمها لمجال الفن، وأنها نادمة على كل الأعمال التي قدمتها في السينما والتليفزيون وعلى خشبة المسرح، وتسعى للتخلص منها.

وأثارت تلك الشائعات جدل كبير في الوسط الفني وبين الجماهير، لكنها رفضت التعليق على كل ما تردد، وقررت الرد بشكل عملي، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "العندليب"، الذي تناول السيرة الذاتية للفنان عبد الحليم حافظ.

Advertisements

وفاة عبلة كامل

لم تسلم الفنانة عبلة كامل، كغيرها من نجوم الفن من شائعات الوفاة، إذ تداول عدد من مروجي الشائعات خبر وفاتها أثر تعرضها لحادث سيارة مروع، إلا أنه تم نفي الخبر بعدها انتشاره بوقت قليل.

اعتزال عبلة كامل

واحدة من أبرز الشائعات التي طاردت الفنانة عبلة كامل خلال مسيرتها، كانت عن اعتزالها عالم الفن، بعد انقطاع عن الساحة الفنية لمدة وصلت إلى 3 سنوات.

وتزوجت الفنانة عبلة كامل من الفنان المسرحي أحمد كمال، بعد خطبتهما عام 1979، عقب تخرجهما من معهد التمثيل، لتبدأ حياتهما الزوجية بإنجاب ابنتيهما التوأم، وبعد سنوات من العمل وصعود نجم "عبلة" في سماء الفن قررا الانفصال.

ودخلت الفنانة عبلة كامل قفص الزوجية من جديد بعد نجاح واسع حققته في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي وطد علاقتها أكثر بالفنان الراحل محمود الجندي، ليقررا الزواج بعد عرض المسلسل بعامين وتحديدا في 2003.