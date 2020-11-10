يقوي المناعة.. 4 فوائد للمشي بقدمين حافيتين على أرض طبيعية

صحة

يعتبر المشي من الرياضات المفيدة للصحة الجسدية، وهناك بعض الفوائد التي ينطوي عليها المشي بقدمين حافيتين على الأرض الطبيعية، إذ تساهم في تحسين الحالة المزاجية والصحية أيضا، بحسب "the indian express".

الشعور بالانتعاش

المشي بقدمين حافيتين من أفضل الطرق للتواصل مع الأرض والطبيعة، إذ يمكن لهذه الممارسة أن تمنحنا المتعة، لذا ينصح بعدم المشي على أرضيات إسمنتية أو مبلطة، واستبدالها بأرضيات ترابية أو عشبية أو رملية.

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تخفيض ضغط الدم

يمكن أن يساعد المشي بقدمين حافيتين في الطبيعة على استقرار مستويات ضغط الدم، بسبب الشعور بالهدوء والأمان الذي يساهم في التأثير إيجابا على ضغط الدم، ويوصي الخبراء، بالمشي حافي القدمين لمدة 15 دقيقة لتحسين مستويات ضغط الدم.

تقليل الالتهابات والألم

للأرض قوة كهربائية خاصة تعطي قوة حيوية لأي شخص يمشي عليها حافي القدمين، فعلميا المشي حافي القدمين يساعد على امتصاص الأيونات السالبة من الأرض، وبسبب الاتصال الجسدي المباشر، فإنه يسمح بإمداد كبير من الإلكترونات من سطح الأرض.

تقوية المناعة

يمكن أن يكون تعريض نفسك للتربة والأرض مفيدًا، لأن الميكروبات القوية الموجودة في التربة تساعد في بناء المناعة بشكل طبيعي.

تحسين نظافة القدمين

يحتوي سطح جلدنا على الآلاف من البكتيريا، وعندما يزداد عدد البكتيريا الضارة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء رائحة كريهة، ومن المعروف أن الطين يزيل هذه السموم والرائحة الكريهة.