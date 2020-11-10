الامارات | كلمة العام في 2020.. قاموس يختار «إغلاق»

شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة العام في 2020.. قاموس يختار «إغلاق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينما أمضت حكومات العالم أغلب الأوقات في عام 2020 في محاولة لاحتواء تفشي جائحة كورونا، اختارت المؤسسة التي تصدر قاموس «كولينز» كلمة «إغلاق» (أو LOCKDOWN) لتكون كلمة العام في 2020.

وقالت مؤسسة قاموس كولينز أمس الاثنين، إن الكلمة التي وصفتها في تعريفها بأنها «فرض قيود صارمة على السفر والتفاعل الاجتماعي وارتياد الأماكن العامة»، اختيرت لأنها «تجربة موحدة لمليارات الأشخاص في أنحاء العالم».

وكانت هناك ست كلمات أخرى - من أصل 10 كلمات أدرجت على القائمة القصيرة المختصرة للأسماء الجديدة هذا العام - مرتبطة بالوباء، من بينها «فيروس كورونا» و«العزل الذاتي» و«التباعد الاجتماعي».

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يذكر أنه قد سجل أكثر من 2ر50 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، كما توفي أكثر من 2ر1 مليون شخص جراء إصابتهم بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وقالت مؤسسة قاموس «كولينز»، إنها سجلت أكثر من 250 ألف استخدام لكلمة «إغلاق» خلال عام 2020، مقابل 4000 استخدام فقط في العام السابق.

ومن بين الكلمات الأخرى التي وصلت إلى القائمة القصيرة المختصرة، كلمة «تيك توكر»، والتي وصفها القاموس قائلا: «إنه الشخص الذي يقوم بمشاركة مقاطع فيديو بانتظام على تطبيق (تيك توك) (وهو تطبيق إلكتروني خاص بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة) أو يظهر في تلك المقاطع».

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