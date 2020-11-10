الطريقة الصحيحة للعناية بالكشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يعد الكشمير من الخامات الأساسية في موضة ملابس الشتاء لما يتمتع به من مزايا عديدة؛ حيث إنه يمنح المرء إحساسا بالدفء من ناحية ويمتاز بملمس وثير ومظهر فخم من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "تكستيل فيرتشافت" الألمانية أن الكشمير يحتاج إلى عناية خاصة من أجل الحفاظ على رونقه ومظهره الأنيق. ولهذا الغرض ينبغي اختيار برنامج غسل مخصص للحفاظ على الصوف عند غسل الملابس المصنوعة من الكشمير في الغسالة الأوتوماتيكية، على أن يتم استخدام مسحوق غسيل سائل مخصص للصوف، مع مراعاة الابتعاد عن مُنعِّم الملابس.

وأضافت المجلة المعنية بصناعة المنسوجات أنه بعد الغسل يتم تجفيف الكشمير بوضعه في المجفف في وضع الهواء البارد. وبدلا من ذلك يمكن تجفيف الكشمير في الهواء المتجدد، وذلك بوضعه على منشفة مفرودة وتقليبه على الجهتين بانتظام. ولا يجوز تعليق الكشمير بغرض تجفيفه، كي لا تتعرض الشعيرات الدقيقة للضرر.

وكي يستعيد الكشمير رونقه مجددا، يمكن كيّه بواسطة مكواة بخار، مع مراعاة وجود مسافة أمان كافية عند توجيه البخار إلى الكشمير.