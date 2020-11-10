"أزياء كورونا".. أمل أمين تصمم ملابس للوقاية من الفيروس التاجي

لايف ستايل

مع انتشار الموجة الثانية لكورونا في مختلف دول العالم، قررت مصممة الأزياء الخليجية أمل أمين ابتكار أزياء تتناسب مع الفيروس التاجي، إطلاق مجموعة أزياء تتناسب مع تفشي الوباء العالمي، من حيث الخامة والتصميمات.

"هطرح مجموعة أزياء كورونا في الربع الأخير من 2020".. بتلك الكلمات بدأت "أمل" حديثها لـ"الوطن"، قائلا إنها صممت ما يقارب من 70 قطعة أزياء شتوية تناسب المرأة العصرية، التي تجمع بين الأناقة والاحتشام.

تتابع حديثها، بأنها اختيار قماش "الكريب"، الذي يتميز بالانسيابية وبكونه غير جاذب للأتربة والأوساخ، لافتة إلى وجود "كريب خفيف" وآخر ثقيل، "النوع التاني مناسب جدا للنحيفات، لأنه يعطي حجما أكبر للجسم".

تشير إلى أن تصميمات مجموعتها الجديدة تتميز بالكثير من الجيوب لوضع الكمامات والمعقمات، لتكون بذلك الأزياء الأكثر أمانا في زمن وباء كورونا، على حد قولها.

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يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، طرح سامو هجرس كمامات سواريه لفساتين الزفاف، والتي لاقت إعجاباً واسعًا من قِبل الفتيات.

وعن تصميمه الجديد قال "هجرس" لـ "هن": "إن الفكرة اقترحها عليه شقيقه، في ظل تفشي المرض عالميا، وانتشاره سريعا "الناس بقت خايفة، خصوصًا في التجمعات الكبيرة زي الأفراح، فممكن العروسة والمعازيم يلبسوها علشان يطمنوا"، ليعجب بما سمعه، عاكفا على تصميمها وتنفيذها سريعا، ليعرضها للجمهور مساء أمس خلال جلسة تصوير، بطلتها الموديل السمراء تالي دينيس، المتجملة بفستان زفاف وكمامة لامعة.

وتابع: "اتفاجئت إن ناس كتير عايزاني أصممها ليهم، علشان تليق على لبس عندهم، مش هيتشروا حاجة مني"، لافتا إلى إمكانية صناعته لتلك الأقنعة الوقائية المتماشية مع الموضة، دون تقديم فستان أو أزياء معه، "ومعنديش مشكلة أصمم كمامات تليق على الملابس الكاجوال كمان"، على أن تبدأ الأسعار من ألف ونصف جنيه، لكونها تعتمد على تطريز يدوي دقيق واحترافي.

وأضاف "هجرس"، أن الموديل الخاص بتصميماته في عروضه من المقرر ظهورها بالكمامات السواريه، خاصة أنه أول من طرحها في عالم الأزياء، مختتما حديثه، بأنه سعيد للغاية بردود الأفعال الإيجابية على فكرته "غير التقليدية".