26 سنة صبر.. سيدة تنجب "أنثى" بعد 14 ذكرا: مصدقتش

لايف ستايل

بعد معاناة وصبر طويل لأكثر من 26 عامًا، أنجبت سيدة أمريكية طفلتها الأولى، عقب إنجابها 14 ذكرا على مدار أعوام زواجها.

ووصفت السيدة المدعوة كاتري شواندت البالغة من العمر 45 عامًا، شعورها بعد إنجابها أنثى للمرة الأولى، بأنها لم تصدق في بداية الأمر، وبكت بشدة اعتقادًا منها أن الأطباء يخدعونها من هول المفاجآة، قائلة إن ابنتها كانت أعظم هدية حدثت لها في الحياة، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكانت الأم أنجبت 14 ولدًا، أكبرهما "تايلر" البالغ من العمر 26 عامًا.

أجرت الأم عملية ولادتها منذ 4 أيام في مستشفى هيلث سانت ماري، إذ جاءت المولودة بوزن صحي، وصحة جيدة، وتمت تسيمتها "ماجي"، إذ قال والدها إنها أعظم هدية يمكن أن يتخيلها على الإطلاق.

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ومؤخرًا، ظهرت الأسرة الكبيرة التي تعيش في المجتمع الريفي في ليكفيو بولاية ميشيجان الأمريكية، في وسائل الإعلام المحلية والوطنية، بعد استقبالهم لهذا الحدث السار والسعيد والغريب بعض الشئ، إذ أصبحت الأسرة المكونة من 17 فردا حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لـ "هوني" الولد الأكبر للأسرة، أن والديه كانا يعتقدان أنهما لن تكون لديهما ابنة على الإطلاق، بعد مرور سنوات طويلة من اليأس والإحباط، لكن تعيش الأسرة الآن أسعد لحظات حياتها، بعد أن جاءت لهما ضيفة صغيرة، لها 14 شقيقا قادرين على الاهتمام بها بصورة بالغة.

وكان الزوجان التقيا في عام 1993، عندما كانا طالبين جديدين في مدرسة جايلورد الثانوية وجايلورد سانت ماري وتزوجا في العام نفسه.

الزوجة حاصلة على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي، أما الزوج المدعو جاي شواندت، حاصل على شهادة في القانون ويمتلك شركة خاصة لمسح الأراضي، حيث تهوى العائلة صيد الغزلان والأسماك وزراعة الأشجار المختلفة.