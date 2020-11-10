طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

كتب: هن - 06:00 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بطاطا بالبشاميل، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل بطاطا بالبشاميل 2 كيلو بطاطا شرائح 3 كوب لبن 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق نصف كوب قشطة بلدي 1 كوب سكر Advertisements زبيب جوز هند طريقة عمل بطاطا بالبشاميل ترص شرائح البطاطا في صينية مع القليل من الماء حتى يطرى قليلا يضاف الزبيب، جوز الهند، والبشاميل توضع في الفرن طريقة عمل البشاميل تسخن الزبدة على النار ويضاف الدقيق والحليب تدريجيا مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي

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