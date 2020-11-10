"كنت خايفة عليه من التنمر".. قصة حب سارة ومحمد تهزم فرق الطول والسن

علاقات و مجتمع

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "محمد وسارة .. حكاية حب تحدت الفرق في الطول والعمر"، وذلك خلال تقديمها برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، إذ تطرق إلى قصة حب جمعت أقصر راقصة فنون شعبية في مصر وخطيبها الذي يفوقها طولا بفارق كبير، كما تكبره بـ7 سنوات.

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وجاء في التقرير، أنهما تعرفا إلى بعض منذ 20 سنوات عندما التقيا في مرحلة الطفولة بأحد المصايف، ومنذ عام تحولت صداقتهم إلى حب كبير، وعندها خطبها، وأشارت سارة إلى أن زوجها ألح عليها في طلب الارتباط بها لكنه كانت ترفض في بداية الأمر.

وأضافت: "كنت خايفة عليه بصراحة، أنا أقدر أواجه المجتمع لوحدي واتعودت على ده بس أنا مكنتش أعرف تقبله للمجتمع والتنمر ازاي"، بينما قال زوجها إن الفروق بينهما لم تكن تهمه، أما عن فارق السن فإنه كان كبيرًا بين النبي محمد وزوجته خديجة بنت خويلد.

وتابع: "إيه اللي يمنعنا؟! أنا مش بعمل حاجة عيب ولا غلط ولا حرام، أهلها مكنوش معترضين على فارق الطول لكن المبدأ عندهم فارق السن لأنه كان كبير، وفي البيت اعترضوا على فارق الطول والسن وكان في شد كتير وضغطت عليهم كتير أوي وسبت البيت أسبوع، وبعدها والدتي وافقت، كلهم كانوا مش موافقين لكن لما شافوا اللي أنا عايشه غيروا رأيهم".