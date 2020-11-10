صور.. إنجي المقدم محتضنة إياد نصار في أحدث ظهور: كل سنة وأنت طيب

لايف ستايل

احتفلت الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلاد إياد نصار على طريقتها الخاصة بصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إنجي في الصورة وهي محتضنة الفنان إياد نصار، في أحد المناسبات ووجهت له رسالة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

وكتبت في تعليقها على الصورة، "كل سنة وأنت طيب يا صديقي.. تعيش وآكلك ودانك"، وباللغة الإنجليزية كتبت، "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي إيدي ديدو، لمزيد من الحديث الطويل والترابط".

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وتفاعل مع إنجي المقدم عدد كبير من متابعيها وجمهورها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "كل سنة وهو طيب"، و"بنحبكم انتوا الاتنين، كس لنة وانتوا طيبين".

واحتفل الفنان إياد نصار في الـ9 من نوفمبر الجاري بعيد ميلاده الـ49 حيث ولد في عام 1971،

يذكر أن أحدث ظهور للفنانة إنجي المقدم، كان خضوعها لجلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "إنجي" في جلسة التصوير مرتدية فستان أبيض، مع وضع مستحضرات التجميل التي أبرزت جمالها وملامحها، كما اعتمدت على انسدال شعرها البني على كتفيها بطريقة مموجة.

وفي إحدى الصور ظهرت بجوار حمام السباحة وفي يديها كأس عصير، لتثير جلسة التصوير إعجاب متابعيها، فكانت من ضمن التعليقات: "بنحبك"، "كتير الحلاوة والجمال ده"، و"كفاية حلاوة بقى".

وانضم الثنائي إنجي المقدم وإياد نصار لفريق تمثيل الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وهادي الجيار.

كما تشارك إنجي المقدم في بطولة فيلم "30 مارس"، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

كما بنتظر إياد نصار عرض فيلمه "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد العوضى، إنتاج شركة سينرجى فيلم ونيوسينشرى ومصر العالمية.