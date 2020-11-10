7 لقطات لصلاح في حفل زفاف شقيقه: سيلفي وكمامة وصورة مع 5 بنات

علاقات و مجتمع

احتفل لاعب المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بزفاف شقيقه نصر صلاح وذلك في إحدى الفيلات الخاصة المخصصة للأفراح. وتداول محبو محمد صلاح وعدد من الحاضرين صورًا من الفرح الذي اقتصر حضوره على صلاح وأسرته وأسرة العروسة وبعض أصدقاء محمد صلاح والكاتب الصحفي أحمد المسلماني وزوجته. Advertisements وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع صلاح والذي ظهر في حفل الزفاف مرتديًا بدلة سوداء برابطة عنق سوداء أيضًا وكمامة سوداء لم يخلعها طوال الفرح، ومن المنتظر أن ينضم صلاح إلى معسكر المنتخب الوطني لخوض مباراتي توجو.

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