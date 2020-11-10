متحف جديد يسلط الضوء على الحياة في أستراليا الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت هيئة السياحة بولاية استراليا الغربية عن افتتاح متحف جديد في مدينة بيرث لتسليط الضوء على حياة البشر والأماكن في الولاية.

وأفادت الهيئة بأن متحف Western Australian Museum المعروف أيضا باسم Boola Bardip، والذي يعني "قصص كثيرة" بلغة نونجار المحلية، سيتم افتتاحه في 21 نوفمبر الجاري على أن يكون الدخول مجانيا في العام ونصف الأول بعد الافتتاح.

ويتكون مجمع المتحف من خمسة مبان تم تجديدها وإعادة بنائها، وهي تقع في نورثبريدج، المركز الثقافي لمدينة بيرث. ويعرض المتحف الكثير من الموضوعات بدءا من خلق الكون إلى أحدث الاختراعات والديناصورات وعالم الحيوان.

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