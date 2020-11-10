نصائح لتجنب الاختناق بالغاز بعد وفاة عروسين في المنوفية

علاقات و مجتمع

نتيجة تسريب الغاز، توفي زوجين، أمس، في حمام بيت الزوجية بعزبة القصاصين التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وهي حادثة متكررة، بشكل روتيني تحدث في فصل الشتاء، نتيجة تسريب الغاز الذي لا رائحة له، فيجد أهالي الأسرتين جثث ذويهم في الحمام بعد ساعات قليلة من حفل الزفاف.

حوادث مأساوية يمكن تلافيها باتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي تؤمن السلامة للجميع خاصة مع استخدام سخانات الغاز لأول مرة، بحسب موقع arrivea live.

نصائح لتجنب الاختناق بالغاز

عند تركيب السخان يجب الاستعانة بمتخصص وكذلك الأجهزة التي تعتمد على الغاز.

يجب صيانة صمامات الأمان في السخان كل 6 أشهر على الأقل.

سلامة صمام الأمان المتمثل في "الثرموستات" ولمبة البيان، من الأمور الواجب التأكد من سلامتها وكذلك مؤشر الحرارة.

يجب فصل التيار الكهربائي عن السخان عند انقطاع المياه.

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يجب توفير مكان للتهوية قرب الجهاز الذي يعتمد على الغاز.

يجب التأكد من عدم وجود رائحة غاز قبل استخدام أي مفتاح كهرباء في المنزل.

عند الشعور بتسرب غاز يجب تهوية المكان جيدا وغلق مصدر الغاز.

عند تسريب الغاز يجب عدم تدخين السجائر.

يجب عدم تعرض الأنابيب أو مصدر سريان الغاز إلى ارتفاع درجات الحرارة.

يمكن استخدام رغوة الصابون للتأكد من عدم تسرب غاز بدلا من استخدام الولاعات أو الكبريت.

التأكد من عدم انسداد منافذ الغاز.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المديرية، يفيد بوفاة زوجين، حديثا الزواج، تتراوح أعمارهما بين 30 سنة للزوج و24 سنة للزوجة نتيجة الاختناق بالغاز أثناء الإستحمام.

بالانتقال والفحص تبين أن العروسين اختنقا بالغاز أثناء الإستحمام، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمانين بعد المعاينة وسماع أقوال أسرتيهما، وقررت نقلهما إلي مشرحة مستشفي الباجور.