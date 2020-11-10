نيولوك جديد لـ ريهام سعيد يثير حيرة متابعيها: قلبتي على وفاء الكيلاني

لايف ستايل

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، الجدل بين متابعيها، بعد نشرها صور جديدة لها ظهرت من خلالها بـ"نيولوك" مختلف.

وشاركت "ريهام" متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الصور الجديدة لها ظهرت من خلالها وهي مرتدية بذلة بيضاء وتركت شعرها منسدلًا مع وضع مستحضرات تجميل بسيطة.

تفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور، إذ شبهها البعض بالإعلامية وفاء الكيلاني: "افتكرتك وفاء الكيلاني"، "أنت قلبتي على وفاء الكيلاني ليه كده"، "بتشبه وفاء الكيلاني"، "حلو أوي اللوك دا عليكي بس شبه وفاء الكيلاني".

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نيولوك ريهام سعيد

وقبل ذلك شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور "نيولوك" جديد أثار حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.

وظهرت "ريهام" في أحدث إطلالاتها وهي مرتدية بدلة أشبه بالبدل الرجالية، كما لململت شعرها إلى الوراء دون أن تتركه منسدلًَا كعادتها، ووضعت المكياج المناسب دون مبالغة، لكنها ظهرت بنظرات حادة، مكتفية في تعليقها "صباح الخير".

الصورة أثارت حالة من الجدل فتلقت عددا من التعليقات منها: "شكلك غريب" "خوفتيني" "إيه ده ياما" "مش حلو"، بينما جاءت تعليقات أخرى: "يسعد صباحك" "ربنا يحفظك من كل شر" "قمر ما شاء الله".

عودة ريهام سعيد للعمل الإعلامي

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، أعلنت عودتها للعمل الإعلامي من جديد، عقب انتهاء مدة إيقافها التي قررتها المجلس الأعلى للإعلام.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، مؤخرا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عن فترة توقفها عن الظهور في الإعلام، قائلة: "ماسمعش حد يقول لي يا موقوفة"، كما اعتذرت لنفسها بالقول: "أنا آسفة يا ريهام سعيد على اللي عملته فيكي".

وقالت "ريهام": "للتصحيح، هبطل أعمل مشاكل بإني أدخل نفسي في حاجات وأدافع عن ناس وأنا مش طرف، باعتقادي إني بقول الحق وفي الآخر ألبس أنا، كلمة الحق بتزعل".

وأضافت: "مش هصلح الكون، اكتشفت إن ده مش صح، أهتم بنفسك ومالكش دعوة بمشاكل غيرك، لما بتقع مابتلاقيش جنبك غير ربنا، ماحدش نفعني ولا أفتكرني حتى".

وتابعت: "ضيع وقتك لخدمة الناس البسيطة واستمتع بفرحتهم، حب الحياة والنعم أكتر بكتير من الهموم، أنا آسفة يا ريهام يا سعيد على اللي عملته فيكي، وعلى فكرة مشاكل شغلي مش غلطات كلها كماين، بس الحمد لله والله أنا أسعد إنسانة في الكون لأني أتعلمت الرضا، ألف حمد وشكر".