قصور الغدة الدرقية يؤثر بالسلب على نمو الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن قصور الغدة الدرقية يؤثر بالسلب على الأطفال؛ حيث إنه يؤدي إلى اضطرابات في النمو والتطور الذهني لديهم.

وأوضحت الرابطة أن أعراض قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال الصغار تتمثل في التعب والخمول وانتفاخ الوجه وتورم العينين وبحة الصوت وبرودة البشرة وجفافها وسهولة تقشرها، كما عادة ما يزداد الوزن دون أسباب واضحة.

وتتمثل أعراض قصور الغدة الدرقية لدى المراهقين في تأخر البلوغ والشعور بالاكتئاب، بينما تظهر الأعراض لدى الفتيات في صورة تأخر الحيض أو عدم انتظامه.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة طبيب مختص فور ملاحظة هذه الأعراض لدى الأطفال، مشيرة إلى أنه يسهل التحقق من الإصابة بقصور الغدة الدرقية من خلال تحليل عينة دم، بينما يُمكن علاج القصور من خلال تناول نوعيات معينة من الأدوية، مع العلم أنه عادةً ما يضطر المريض لتناولها طوال حياته.

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