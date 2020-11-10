تعطير الشعر... هذه أبرز قواعده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:41 صباحاً - لتعطير الشعر قواعده التي يجب ألا تحيد عنها المرأة، وذلك للحفاظ عل رائحة شعر جذابة تدوم طويلاً، ومن جهة أخرى لتجنب أضرار المواد الكيماوية التي قد تكون موجودة في بعض أنواع العطور. انطلاقاً من ذلك، نرصدError! Hyperlink reference not valid. لك قواعد تعطير الشعر، وأجمل خيارات عطور الشعر الفاخرة.



احذري المواد الكيماوية



تشتمل العطور في العادة على المواد الكيماوية بنسب مختلفة، وتكون عالية جداً في بعض أنواع العطور، وبالتالي عندما تطبقين هذه العطور مباشرة على شعرك، فأنت بذلك تسببين ضرراً كبيراً له وتساهمين في جعله ضعيفاً وجافاً. فمع المواظبة على هذه الخطوة، تتغلغل هذه المواد داخل خصلات الشعر وتفقدها نعومتها وحيويتها، كما تجعل الشعر أكثر عرضة للتكسر والتقصف. فلحماية شعرك من هذه الأضرار، استخدمي العطور المخصصة للشعر فقط، والتي تكون خالية نوعاً ما من المواد الكيماوية، كما ستجعل رائحة شعرك الفواحة تملأ الأمكنة التي تقصدينها.

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اختاري العطور المناسبة

اختاري العطور المناسبة



على رغم أن عطور الشعر لا تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيماوية، ومع ذلك تجنبي تطبيقها مباشرة على الشعر، بل قومي برشّ العطر على الفرشاة، واعمدي بعدها الى تسريح شعرك بها، فتتغلغل رائحة العطر في خصلات الشعر، مما يجعلها تدوم طوال النهار. وننصحك أيضاً باستخدام عطور الشعر بنغمات الورد والأزهار والمسك والزيوت الطبيعية، كونها سريعة التغلغل داخل الشعر وتمنحك رائحة شعر آسرة تلفت الأنظار إليك.

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خيارات فخمة من عطور الشعر





Chanel Coco Mademoiselle Parfum Fresh Hair Mist

Chanel Coco Mademoiselle Parfum Fresh Hair Mist



إنه عطر جذاب جداً للشعر من علامة شانيل، يتميز بتركيبته التي تجمع بين نغمات عدة ذات رائحة قوية ومركزة تدوم لست ساعات وأكثر، في مقدمها: الباتشولي، البرتقال، والورد. لقد تم تصميم عطر الشعر هذا بجودة عالية جداً تمنح شعرك رائحة آسرة من دون أن تسبب أي أضرار بالشعر.



Dior Miss Dior Parfum Hair Mist

Dior Miss Dior Parfum Hair Mist



يمثل هذا العطر المخصص للشعر من ديور، باقة فواحة من الورود، مع لمسة أخاذة من رائحة المسك الرائعة. فإذا كنت من محبات رائحة الزهور، سيشكل هذا العطر الخيار الأنسب لك، علماً أن رائحته تدوم طوال النهار.



Tom Ford Black Orchid Hair Mist

Tom Ford Black Orchid Hair Mist



تحتوي رائحة هذا العطر المميز على مزيج من التوابل والنغمات الترابية، التي ستمنحك رائحة حالمة تضفي على إطلالتك لمسة في غاية الفخامة والرقي. رائحة هذا العطر التي تدوم أكثر من تسع ساعات متتالية، ستشكل محط إعجاب كثيرين من حولك.

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