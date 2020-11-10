النجمات العالميات بفساتين باللون الزهري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:41 صباحاً - الفساتين الزهرية تحتل الصدارة هذا الموسم، خصوصاً في ذهن النجمات العالميات اللواتي يتنافسن على ارتدائها في مختلف مناسباتهن الخاصة. اذ رصدنا على السجادة الحمراء أكثر من اطلالة مميزة بهذا اللون الأنثوي الجميل والمميز.



اطلالات مفعمة بالأنوثة

Camila Morrone



اختارت العديد من النجمات اللون الزهري بمختلف تدرجاته لكي يظهرن به في مناسباتهن الخصة على السجادة الحمراء ومن أبرز من لفت نظرنا كانت بري لارسون وريجينا كينغ وجوليا باترز ولورا ديرن وغيرهن كثر... طبعاً كل واحدة اعتمدت الفستان الذي يليق بها ويتناسب مع قوامها واختاري درجة الزهري المحببة الى قلبها.

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جاذبية اللون الزهري

radhika jones



اللون الوردي يمثل العناية والرحمة والحب. يرمز اللون الوردي إلى الحب والتفاهم غير المشروط ، ويرتبط بإعطاء وتلقي الرعاية. ... العاطفة والقوة من اللون الأحمر، خففت مع نقاء وانفتاح اللون الأبيض كلما كان اللون الوردي أكثر عمقًا ، زادت قوة المشاعر والطاقة.

يلعب اللون الوردي دوراً كبيراً في تحسين مزاج المرء وجعله يشعر بالفرح والسرور؛ حيث إن له تأثيراً عاطفياً قويّاً وعميقاً على مشاعره الداخليّة، فقد يُترجم للمرء إحساساً بالألفة والقبول، ويُشعره بأنّه محبوب من قبل الآخرين، فلا تُراوده أفكار سلبيّة بأنه وحيد، أو أنه لا يملك شيئاً في هذه الحياة، ويحمل معه القدرة على تغيير الاستجابات الفرديّة التي تتأثر بالعوامل الثقافيّة والداخليّة للأشخاص، وملئهم بالبهجة والسعادة.

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اللون الوردي على منصات عروض الأزياء

Brie Larson



برز اللون الوردي بشكل لافت على منصات عروض الأزياء هذا الموسم وقد حضر بشدة لدى دار غوتشي وألبيرتا فيرتي وغيرهم كثر... تجمع الدور على أهمية هذا اللون في مجموعاتهم الموسمية والسنوية.

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كيف ترتدين اللون الزهري على الأصول



أنت أيضاً اعتمدي أسلوب اللون الزهري على غرار النجمات وتألقي به في مناسبتك الخاصة وعلى الأصول:

اختاري درجو الزهري التي تليق بك، ففي حال كنت سمراء، ننصحك بالتوجه نحو ألوان الزهري الباستيلية الهادئة وفي حال كنت بيضاء، فيمكنك في هذه الحالة أن تختاري الزهري القوي اللافت الذي سيزيد من اشراقتك.

نسقي مجوهرات من الذهب مع هذا النوع من الفساتين أو اختاري أجار الياقوت الوردية التي تتناسق معه بشكل كبير.

لا تستخفي بأهمية أكسسواراتك، فننصحك بأن تختاري مع فستانك باللون الوردي حقيبة وحذاء باللون اما الفضي أو الذهبي وأكسسوارات بألوان النيود. فذلك من شأنه أن يزيد من جمالية اطلالتك وسيكملها حتماً بأسلوب راقي وجميل.

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