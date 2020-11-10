مشاهد من حفل زفاف شقيق صلاح.. "فندق فاخر بعيد عن نجريج بحضور مكة وكيان"

علاقات و مجتمع

علمت "الوطن" من مصادر مقربة من أسرة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر محمد صلاح، أن شقيق مومو، نصر صلاح وعروسه أقاما حفل زفافهما أمس، وسط تكتم على النبأ لمنع التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقيم الحفل في فيلا شرق القاهرة جهة التجمع الخامس، في احتفال أسري اقتصر على العائلتين فقط، وبعض الأصدقاء، وضمت قائمة الحضور مائة فرد فقط راعوا المسافات الآمنة، وارتداء الكمامات، وحرصوا على الإجرائات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إن عائلة صلاح نجحت في عمل إنجاز العرس وسط تكتم تام، واقتصر الحضور على المدعوين فقط دون تغطية إعلامية.

وحضر صلاح حفل زفاف شقيقه رفقة زوجته وبناته، وكانت ماجي زوجة محمد صلاح منشغلة طوال الوقت بالطفلة الصغيرة، بينما كان صلاح يتنقل بين أهله وأقاربه لتحيتهم.

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وكان من بين الحضور النني وتريزيجيه، وكذلك الإعلامي أحمد المسلماني الذي تجمعه علاقة صداقة قديمة بأسرة صلاح.

وكان والد اللاعب العالمي، الحاج صلاح غالي، وزوجته والدة محمد صلاح على رأس المستقبلين للمدعوين في الفرح.

الإعلامي أحمد المسلماني أكد حضورره حفل الزفاف بصورة له نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب في تعليقه عليها، "شرفت وزوجتي الدكتورة إنجي مهدي بحضور حفل زفاف الصديق نصر صلاح شقيق الصديق العزيز والنجم العالمي محمد صلاح. أعتز دوماً بصداقتي لعائلة محمد صلاح.. الوالد والوالدة وكل العائلة الكريمة. أتمني لهم موفور الصحة ودوام الأفراح".