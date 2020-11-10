صورة دافئة.. أصالة مع أبنائها في لقطة أسرية

علاقات و مجتمع

نشرت شام ابنة الفنانة أصالة صورة جديدة لها برفقة إخوتها التوأم آدم وعلي أبناء طارق العريان وأمها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أصالة وأبناءها في لقطة أسرية دافئة في عدة صور، وشاركت شام الصور أيضا عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام"، وكتبت في تعليقها على الصورة، "البركة بتاعتي".

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ويذكر أن خالد الذهبي، شقيق شام وجه انتقادات لاذعة لطليق والدته طارق العريان، من خلال نشره صورة تجمعه بوالدته وإخوته التوأم، وقال "أخبرني هل تقضي الوقت مع أسرتك، لأن الرجل الذي لا يقضي وقتًا مع عائلته لا يكون رجلًا بشكل حقيقي".

وأكمل، "كنت أتمنى يكون موجود أكتر يا تيتو أنت عارف بمكالمة واحدة إني قلبي أبيض أنا بسامح وإنت عارف أنا بحبك أد إيه.. إلا إخواتي وأمي لازم ياخدوا حقهم".

وبعد ذلك رد المخرج طارق العريان، صورا عدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تجمعه بطفليه التوأم "آدم وعلي" من زوجته السابقة الفنانة أصالة، الأمر الذي اعتبره متابعوه ذلك ردًا على الانتقادات التي وجهها له ابن أصالة، خالد الذهبي، لعدم الاهتمام بأبنائه.

وجاء رد طارق العريان، بنشر عدة صور في الساعات الماضية بصحبة طفليه، وعلق على الصورة الأولى بقوله "الألوان المضيئة في حياتي، آدم وعلي"، وفي الصورة الثانية التي تجمعه بطفليه علق قائلًا: "يوم عائلي مع رجالتي".

واكتفى العريان، في الصورة الثالثة بوجود تعليق عليها، وقوله "لا تبالي بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائمًا".

واعتبر بعض المتابعين أن نشر طارق العريان صورته بصحبة أبنائه تأكيدًا على اتهامات ابن أصالة بأنه لا يسأل عن أبنائه، حيث كتب أحدهم "التبرير بالصور أكبر دليل على إنك غلطت، الله يهدي بالكم يا رب ولا يفرق عيلة عن بعضها البعض والله لا يسامح اللي كان السبب".