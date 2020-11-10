الامارات | مراد يلتقي زوار المعرض «عن بعد»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء ألغت المسافات، وتجاوزت الظروف، التقى الكاتب الروائي المصري أحمد مراد محبّيه عبر اتصال مرئي أقيم في جناح دار الشروق، المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ39 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ليتحاور معهم بشكل ودّي وعفوي وكأنه حاضر بينهم، كما توقّف المارّة بمحاذاة الدار لإلقاء التحية على صاحب «الفيل الأزرق». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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