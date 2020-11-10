الامارات | برواز دبي شامخاً فوق السحب يفوز في مسابقة دولية

شكرا لقرائتكم خبر عن برواز دبي شامخاً فوق السحب يفوز في مسابقة دولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت صورة ساحرة لبرواز دبي الجائزة الأولى في مسابقة جوائز التصوير الجوي 2020، ضمن فئة «Constructions، الصورة التي حملت عنوان «The Frame»، والتقطها المصور اللبناني بشير مكرزل في يوم ضبابي، ويبدو البرواز شامخاً وبديع المنظر.

وقال مكرزل، في مقابلة مع «CNN»: «برواز دبي أيقونة فنية ومعمارية وجمالية، وتصميمه المعماري فريد من نوعه».

وعند توثيقه برواز دبي، أراد المصور الانتظار ليوم تكون فيه حالة الطقس ضبابية، وذلك لجعله يبدو كأنه «يقف بمفرده، منعزلاً عن محيطه». ووثق المصور هذا المشهد الساحر، في مارس عام 2019، أثناء شروق الشمس. ومن خلال الصورة، أراد المصور إظهار جمال البرواز، وهو «يقف شامخاً وحيداً فوق السحب».

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واعتبر المصور وقت التصوير العامل الأكثر أهمية، إذ إنه أراد أن يكون الإطار مضاءً من جانب واحد فقط. ولم تدم حالة الضباب لفترة طويلة بعد التقاطه الصورة: «كنت أعلم أنني التقطت مشهداً فريداً».

وحصد مكرزل، الذي وقع في حب التصوير الجوي عام 2004، العديد من الجوائز.

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