الامارات | لأول مرة منذ 7 أشهر.. زوار من خارج السعودية يصلون المسجد النبوي

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 7 أشهر.. زوار من خارج السعودية يصلون المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل زوار قادمون من خارج السعودية، أمس، إلى المسجد النبوي الشريف، لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر، بعد تعليق السفر في مارس الماضي، وإغلاق الحرمين الشريفين أمام الزوار، بسبب فيروس كورونا المستجد.

والزوار الجدد للمسجد النبوي الشريف، هم أول دفعة من المعتمرين القادمين من خارج المملكة، بعد أن أدوا مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف، خلال الأيام الماضية، حيث قررت الرياض السماح للمعتمرين، من العديد من دول العالم، بالقدوم وفق شروط وقائية.

وتمثل عودة المعتمرين من خارج المملكة المرحلة الثالثة من عودة العمرة بشكل تدريجي، بعد أن اقتصرت المرحلتان السابقتان، الشهر الماضي، على معتمري الداخل. وتم تقييد الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة، واشتراط تقديم شهادة فحص حديثة (PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، بجانب الخضوع لعزل صحي في الفندق لمدة ثلاثة أيام.

Advertisements

وتقول السعودية إن عودة العمرة والصلوات في الحرمين الشريفين، بشكل كامل، وبنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ستكون عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر جائحة «كورونا».

زوار المسجد هم أول دفعة من المعتمرين، القادمين من خارج المملكة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news