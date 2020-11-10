الامارات | إسماعيل: مهمة الناشر الحقيقي بناء وعي المجتمعات

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل: مهمة الناشر الحقيقي بناء وعي المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤكد الناشر محمد سعد إسماعيل، صاحب دار نور المعارف للنشر والتوزيع، التي تأسست عام 1998 في مصر، أن افتتاح الدار جاء وفق خطة تتضمن تقديم الأعمال المفيدة للأم والطفل، باعتبارهما الركيزة الأساس في المجتمعات، كون الأم المثقفة والمتمكنة ستربي طفلاً محباً للقراءة، ومساهماً في خدمة مجتمعه ووطنه.

وحول رؤية الدار ومشروعها قال: «هنالك دور نشر تستند إلى الخبرة وإصدار العناوين المتميزة، وإثراء المشهد الثقافي، ودور تخطو بتأنٍ وتسعى إلى تعزيز مكانتها في مشهد النشر، ونحن نؤمن بأن مهمة الناشر الحقيقي تتجسد في تشكيل وبناء وعي المجتمعات، ويعتبر نفسه شريكاً أساسياً ومؤثراً في واقعه الثقافي».

وعن بدايات الدار يقول الناشر: «ركزنا في بداية مسيرتنا على الفئة التي تراوح أعمارها بين سنتين وخمس سنوات، فقدمنا عدداً من الإصدارات والترجمات بالتعاون مع دور نشر أجنبية، ما شجعنا على المضي قدماً وتطوير أدواتنا، وزيادة سقف أهدافنا من خلال العمل على إصدارات تستهدف الأطفال واليافعين».

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وأشار في حديثه عن العمل مع الدور الأجنبية إلى أن الدار تتعاون مع مجموعة شركات «هاشيت» في إنجلترا، ودار ديكيه العالمية، إلى جانب عدد من دور النشر الأجنبية، وذلك لتوسيع قائمة الترجمات التي تنتجها نور المعارف بما يتسق مع أهدافها ومساعيها.

ولفت إلى ضرورة أن تتأكد دور النشر العربية التي تتعاون مع دور أجنبية من ملاءمة مضامين الإصدارات لمجتمعاتنا العربية وقيمها، ومراجعة المحتوى والصور التي يتضمنها الكتاب المراد ترجمته، ووضع معايير لنوع المؤلفات التي تصدر بلغات أخرى غير العربية.

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