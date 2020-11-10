الامارات | أكاديمية الشعر تعلن بدء التسجيل في الموسم الـ 13

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشعر تعلن بدء التسجيل في الموسم الـ 13 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عن بدء التسجيل للموسم الثالث عشر 2021، الذي ينطلق تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته»، عبر نظام التعليم عن بعد. وتُستقبل طلبات التسجيل في جناح أكاديمية الشعر خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في القاعة 3، بين الفترة 4 ـ 14 نوفمبر، وتستمر باستقبال الطلبات عبر موقع الأكاديمية الإلكتروني www.poetryacadmy.ae حتى تاريخ 13 ديسمبر المقبل، وتبدأ بعد ذلك مقابلات الطلبة واستلام أوراقهم المطلوبة، ويتم الإعلان في تاريخ 22 ديسمبر عن القائمة المعتمدة لأسماء الطلبة المشاركين في الموسم الجديد

ومن أهداف البرنامج، إعداد الطلاب للتعامل بفعالية وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية في خضم التطورات التي يشهدها العالم، وذلك حفاظاً على موروث الوطن والأجداد. إلى جانب منحهم المقدرة الكافية على فهم المصطلحات والمفاهيم الأدبية المستخدمة في مجال الشعر النبطي، وإعدادهم ليكونوا قادرين على الكتابة الشعرية الصحيحة بأوزانه المختلفة.

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