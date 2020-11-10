الامارات | «دبي للياقة» يوفر تطبيقات رياضية عالمية مجاناً للمشاركين

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للياقة» يوفر تطبيقات رياضية عالمية مجاناً للمشاركين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تحدي دبي للياقة 2020 عن تعاونه مع عدد من أبرز التطبيقات الذكية للتمارين الرياضية، وذلك في إطار التزامه بتحفيز أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة نشط وصحي، وحثّهم على ممارسة الرياضة. وطوال فترة التحدي سيتمكن المشاركون من الوصول مجاناً إلى مجموعة من تطبيقات اللياقة العالمية الرائدة، مثلFitbit Premium وDaily Burn و NEOU وSteppi و Sweat وSworkit و FIIT وLes Mills on Demand، والتي تضع بمتناول المستخدمين تمارين تساعدهم على الحفاظ على نشاطهم، وتحفزّهم على الحركة في أيّ وقت ومكان. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من محتوى اللياقة والتمارين المتنوعة المجانية التي أعدّها مدربون عالميون، بدءاً من مقاطع الفيديو الرياضية التعليمية، وإمكانية عدّ الخطوات وتحديد مسارات على الخرائط لممارسة رياضة الجري، وكذلك التمارين التي تعتمد على وزن الجسم واليوغا والتأمل، والتمارين عالية الشدة، والتمارين المنزلية لتقوية الجزء الأوسط من الجسم، وجلسات تعزيز قوة الجسم ككلّ. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يتّبع تحدي دبي للياقة مبدأ الشمولية، وسهولة الوصول والاستدامة، ويتيح في كل عام للأفراد من كل شرائح المجتمع، وبكل خبراتهم وقدراتهم، تبنّي اللياقة البدنية كجزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، وليست هذه السنة مختلفة عن سابقتها، فنحن نفتخر بتزويد المشاركين، وبالتعاون مع شركائنا العالميين، وأبرز المؤسسات في قطاع الرياضة، بكل الموارد المجانية التي تلزمهم للمشاركة في أنشطة التحدي والاستمرار في ممارسة الرياضة بعد اختتام فعالياته، حيث تتضمن التطبيقات تمارين جديدة ومتنوعة، تناسب كل مستويات اللياقة، وتتيح خيار ممارسة الرياضة في المنزل».

- أحمد الخاجة: «يتّبع تحدي دبي للياقة مبدأ الشمولية وسهولة الوصول والاستدامة».

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