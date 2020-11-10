الامارات | القرية العالمية تحتفل بمهرجان «ديوالي» 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تحتفل بمهرجان «ديوالي» 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، في عطلة نهاية الأسبوع المقبل بمهرجان «ديوالي» أو «مهرجان الأضواء»، وهو المهرجان الهندي المميز، الذي يتم الاحتفال به على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وتدعو الوجهة الترفيهية سكان الإمارات والسياح لمشاركتها الاحتفالات بهذا المهرجان، حيث سيكون الضيوف على موعد مع باقة متنوعة من العروض والفعاليات والتجارب الترفيهية الاستثنائية التي ستنال إعجاب الحضور من مختلف الأعمار والجنسيات.

وستشهد العديد من المناطق الترفيهية في جميع أنحاء الوجهة العديد من البرامج الترفيهية والاحتفالات بهذه المناسبة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث ستقدم كل منطقة تجارب فريدة من نوعها، تضمن للضيوف الاستمتاع بالاحتفالات بطريقة استثنائية. وسيكون الجناح الهندي الذي يُعد أكبر جناح في القرية العالمية، ويضم 240 متجراً لبيع المصنوعات اليدوية الهندية الأصيلة والتحف الفنية والذهب والأطعمة الشهية والهدايا التذكارية والإكسسوارات والزخارف والتصاميم المنزلية، مركز الإثارة في هذا المهرجان، حيث سيتزين الجناح بأكمله بروح «ديوالي»، ما يجعل المناسبة أكثر خصوصية.

وستعزز مجموعة عروض «بوليوود» الترفيهية - المقرر تقديمها على مدار الموسم 25 للقرية العالمية - تجارب الضيوف ليستمتعوا بمستوى أعلى من الإثارة في عطلة نهاية هذا الأسبوع. فعلى منصة المسرح الرئيس، سيستمتع الضيوف بعرض «بوليوود ستريت جام»، الذي يؤدي فيه 16 فناناً موهوباً عروضهم على أنغام مجموعة من أشهر أغاني بوليوود. وسيأخذ عرض «أفلام بوليوود» الضيوف في رحلة سريعة عبر مجموعة من أفلام بوليوود الأكثر شهرة، والتي أحبها الجمهور في جميع أنحاء العالم. كما سيكون للضيوف الصغار نصيبهم من المتعة والإثارة التي ستقدمها الوجهة في هذا المهرجان من خلال عرض تشوتا بيم المباشر على مسرح الأطفال، وستجوب فرقة عرض بوليوود الإيقاعي المتجول شوارع القرية العالمية، لمفاجأة الضيوف وتعزيز تجاربهم الترفيهية.

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