صور.. مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها الـ23 بطريقة مبالغ فيها

لايف ستايل

احتفلت الفنانة مايان السيد بعيد ميلادها الـ23، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورا من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادلا لصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت مايان لتلك المناسبة فستان من اللون الفضي اللامع، على كولون أسود وبوت فضي طويل، ووضعت مكياج ثقيل لامع، مع تسريحة شعر ملموم.

واحتفلت مايان بشكل مبالغ فيه ورقصة أمام التورتة الخاصة بها على نغمات أغنية "حيوا أبو الفصاد"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين عبر الإعجابات والتعليقات.

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وكان من بين التعليقات على الفيديو، "كل سنة وأنت طيبة يا أحلى ميونة"، و"زي القمر ما شاء الله"، و"23 بس عسل".

يذكر أن مايان السيد تحب مشاركة جمهورها ومتابعيها بفيديوهات رقص، فهي عكس ما تبدو هادئة وإنما تحب الحركة والرقص على الأغاني والمهرجانات الشعبية، وتنشرها عبر "إنستجرام".

وقالت "مايان" خلال لقائها في برنامج "الجمعة في مصر" إن علي ربيع أخبرها بأنه شاهدها خلال فيديو على "إنستجرام" كانت ترقص فيه على أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان، ورشحها لدور خلال مسلسله "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وتابعت أن علي ربيع كان كثير المزاح، الأمر الذي جعلها تضحك بشكل مستمر خلال كواليس تصوير المسلسل: "كنت بضحك بجد، ومشهد الولادة غطيت نفسي بالبطانية عشان أعرف أضحك تحتها، لأني كنت ميتة من الضحك".

وأعربت مايان عن تمنيها أن تصبح فنانة شاملة، "نفسي أبقى فنانة شاملة أمثل وأغني وأرقص"، لكنها تحتاج أن تتدرب كثيرًا على الغناء، حيث أدت أغنية "يا واد تقيل"، للفنانة الراحلة سعاد حسني، على الهواء.