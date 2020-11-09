تقلل الدوالي.. 5 أطعمة لمكافحة تضخم الأوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يصاب بعض الأشخاص بالدوالي التي تعتبر أكثر شيوعًا في الساقين، نتيجة لفقدان أوردة الجسم مرونتها الطبيعية، وبسبب ارتفاع مستويات الالتهاب مع تقدم العمر، وتعد السيدات أكثر عرضة من الرجال للإصابة بها، وقد تساعد بعض الأطعمة في محاربة تضخم الأوردة وتقليل الدوالي. اضغط هنا

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