10أنواع الحلوى لن تكسبك وزنا زائدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

لا خلاف على أن الحلويات من الأطعمة التي يحب مذاقها كل الأشخاص، ولكن يكون لها عواقب صحية كثيرة بعد ذلك، كونها تؤدي إلى زيادة الوزن ومن ثمّ الإصابة بالسمنة.

لكن هناك العديد من الأكلات والوصفات التي يمكن تتناولها دون زيادة في الوزن، والتي نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "eat this not that".

1- الموز المغموس في الشوكولاتة الداكنة:

يعتبر الموز خيارًا رائعًا ليس فقط لطعمه الرائع ولكن يفيد الصحة أيضا ويساعد على إنقاص الوزن وتقليل انتفاخ البطن ومحاربة السرطان وزيادة الطاقة.

2 - كوكيز كاكاو وجوز الهند والشوفان مع قطع الشوكولاتة:

يحتوي هذا الخليط على الكثير من العناصر الغذائية الطبيعية، ووجود الشوفان في الوصفة مفيد جدا للجسم لأنه غني بالألياف ويخفص الكوليسترول ويثبت نسبة السكر في الدم.

3- براونيز فادجي توت العليق:

البراونيز المصنوع من دقيق القمح الكامل تم تصنيفه ضمن الخيارات الأفضل للحلوى التي لا تزيد الوزن.

تحتوي هذه الأكلة على 230 سعرا حراريا فقط، لذا فهي لن تزيد الوزن.

4- كب كيك الجزر:

يتكون كب كيك الجزر من الجبن الكريمي مع الزبدة المخلوطين بالزبادي، وأكد خبراء التغذية إنها لا تزيد الوزن.

5- آيس كريم الموز وجوز الهند:

يمنح الموز وحليب جوز الهند الآيس كريم قوامًا ونكهة رائعين، مع إضافة الكراميل فيكون طعمه جيد وفي نفس الوقت لا يزيد الوزن.

6- تارت فاكهة جوز الهند:

التارت المحشو بجوز الهند والكاجو مع التوت الطازج أو إي فاكهة موسمية، من الحلوى التي لها مذاق رائع وفي نفس الوقت لا تكسب الوزن.

7- تفاح سوتيه دافئ مع الكراميل:

التفاح السوتيه المتبل في الكراميل مع رشة القرفة لا يزيد الوزن، بل يحافظ عليه ويمده بعناصر غذائية.

8- كعكة الليمون:

كعكة الليمون أيضا من الحلوى التي لا تحتوي على عدد كبيرة من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مذاقها رائع.

9- بسكويت زبدة الفول السوداني منخفضة الكربوهيدرات:

كعكات زبدة الفول السوداني من الحلوى التي لا تزيد الوزن، وفي نفس الوقت تمد الجسم بالطاقة وبالعناصر الغذائية التي تقوي الجهاز المناعي.

10- كتل اللوز المغطاة بالشوكولاتة الداكنة:

اللوز المغطى بالشوكولاتة الداكنة من الحلوى المفيدة للجسم وتعطي طاقة ويفصل رش جوز الهند عليها.