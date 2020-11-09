6 أطعمة احذر تناولها قبل الساعة 10 صباحا.. منها الزبادي قليل الدسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ينصحنا خبراء التغذية دوما بتناول وجبة الإفطار كونها الأهم في اليوم، وتخطيها له عواقب سلبية، كما أن الطعام ذو الجودة العالية يمكن أن يحسن المزاج ويمنع الاكتئاب، لذا يجب معرفة الأطعمة المناسبة للإفطار، والابتعاد عن غير المناسبة.

وفي التقرير نورد لكم، 6 أنواع من الأطعمة من الأفضل تجنبها قبل الساعة 10 صباحا للحفاظ على لياقتك، وفق ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- الخبز المحمص بالزبدة:

على عكس ما يعتقده معظم الأشخاص، لا ينبغي أن تكون وجبة الإفطار بالضرورة خالية من الدهون، ولكن المهم العثور على النوع المناسب منها لتناوله في الصباح.

وتحتوي الزبدة على دهون تساعدك على معالجة الفيتامينات، ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من الدهون المشبعة التي يمكن أن تسبب ضررا للقلب بالإضافة إلى زيادة الوزن.

2- حبوب الإفطار:

حبوب الإفطار تحتوي على كمية كبيرة من السكر الذي يمكن أن يصبح فيما بعد دهونا في البطن، كما أنها مرتبطة بزيادة استهلاك السعرات الحرارية، وبدلا من ذلك من الأفضل تناول دقيق الشوفان الخالي من السكر والذي يحتوي على كمية صحية من الألياف.

3- الفطائر:

تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تجعلك تشعر بالجوع أثناء النهار، كما أنها تحتوي على القليل من الألياف.

4- الزبادي قليل الدسم:

أصبح الزبادي قليل الدسم بديلا متاحا على نطاق واسع للإفطار، ولكنه يحتوي على العديد من السكريات وقليل من البروتين، لذا من الأفضل اختيار الزبادي كامل الدسم بدون سكر.

5- عصير فواكه:

تحتوي معظم عصائر الفاكهة على نفس القدر من السكر مثل الصودا، ما يجعلها واحدة من أسوأ الخيارات لتناول الإفطار أو الاستهلاك بشكل عام، كما أنها لا تحتوي على ألياف تقريبا، لذا من الأفضل تناول ثمرة من الفاكهة لتنشيط الجهاز الهضمي في الصباح وإعداده لتناول كمية أعلى من السعرات الحرارية في الوجبات اللاحقة.

6- التفاح والكمثرى والفاصوليا والخوخ:

يحتوي جميعها على سكريات قليلة التخمير والسكريات الثنائية والسكريات الأحادية، ما يؤدي تناولها على الإفطار إلى صعوبة الهضم والشعور بالانتفاخ، ومن الأفضل تناول هذه الأطعمة في وقت لاحق من الصباح بمجرد أن يصبح جهازك الهضمي أكثر نشاطا.