علامات غير متوقعة تشير إلى نمو طفلك.. أغربها كلمة "لا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تظهر على الأطفال الصغار مجموعة من العلامات المتعلقة بالسلوك أو الصفات بشكل تدريجي، وبالرغم من عدم إدراك بعض الأمهات لتلك العلامات وأهميتها، إلا أنها تشير لنمو الطفل بصحة جيدة. اضغط هنا

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