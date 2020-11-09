مع التحذير من موجة ثانية لكورونا.. أفضل 6 فواكه شتوية تقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من المؤكد أن الطقس الشتوي يجلب معه مخاطر الإصابة بالأمراض الموسمية التي ندركها جيدا، كالبرد والسعال والأنفلونزا، فضلا عن التحذير من احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

ويمكن أن يؤدي الاهتمام بنظامك الغذائي خلال هذه المرحلة إلى الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض، ويرتبط الموسم أيضا بمجموعة من الفواكه اللذيذة والصحية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

ولهذا نستعرض لكم أفضل 6 فواكه شتوية تقوي للمناعة من أجل محاربة وباء كورونا والأمراض الموسمية، ووفقا لموقع "food.ndtv".

1- الجوافة:

من الفواكه المحملة بفيتامين C ومجموعة من مضادات الأكسدة التي تحارب نشاط الجذور الحرة الخطرة وتمنع تلف الخلايا، كما أنها غنية بالألياف مما يجعلها ممتازة للقلب ومستوى السكر في الدم.

2- الكمثرى:

هذه الفاكهة اللذيذة ذات لون أخضر فاتح وناعم من الخارج ولحم أبيض من الداخل، فهي مفيدة لأمعائك وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة مثل فيتاميني E وC.

3- البرتقال:

مصدر هائل لكل من فيتامين C والكالسيوم، يمكن للفواكه الحمضية مثل البرتقال أن تحمي من مخاطر العدوى الموسمية وتتحكم في أعراض العديد من الحالات المزمنة.

4- التفاح:

قد يكون تناول تفاحة في اليوم فكرة جيدة، حيث يمكن إنه يقوي جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهابات في جسمك، بالإضافة إلى أن التفاح غني بألياف البكتين وفيتاميني C وK، كما أنه ممتازا لبناء المناعة من قبل العديد من خبراء التغذية.

5- الرمان:

له فوائد وقائية ضد الجذور الحرة، علاوة على ذلك، فهو يخفف من دمائنا وهو أمر جيد لضغط الدم والقلب وفقدان الوزن ويمنع تلف الجلد.

6- البرقوق:

هو كنز من مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، بالإضافة إلى أنه يساعد على مكافحة السرطان.