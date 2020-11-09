فيديو.. ماجد المصري وزوجته يرقصان على "أماكن السهر"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها، من خلال خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو من أحد الحفلات ظهر خلاله ماجد المصري برفقة زوجته.

وأظهر مقطع الفيديو الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر، وهما يرقصان على أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب.

ماجد المصري وزوجته

ويذكر أن قصة حب تجمع بين الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر، فلم تخل مناسبة إلا ويعبر لها عن حبه، وكان من آخر ظهور لهما، هو احتفاله بعيد ميلادها عبر حسابه على "إنستجرام".

ووجه ماجد المصري، رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها، حيث كتب في تعليقه على الصور، "كل سنة وأنت طيبة يا قلب قلبي، ربنا مايحرمني منك".

وظهر الثنائي في الصورة بملابس صيفية، حيث ارتدت زوجة المصري فستان ستان من اللون الأخضر، وارتدى هو قميصا مشجرا أزرق.

وعادة ما يحرص ماجد المصري، دوما على نشر صور ولقطات تجمعه بزوجته عبر "إنستجرام"، ويظهر لها حبه وتقديره لها.

وتفاعل وقتها مع الصورة، عدد كبير من الجمهور والمتابعين عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "ربنا يخليكم لبعض كل سنة وهي طيبة"، و"القمر الحلوة الطيبة الجدعة كل سنة وأنتي غالية".

خطوبة ابنة ماجد المصري

وكان الفنان ماجد المصري احتفل بخطبة ابنته "ماهيتاب" من طليقته الأولى منى إش إش، في شهر سبتمبر الماضي، وذلك في حفل مقتصر على الأقارب والأصدقاء.

"تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي.. عقبال عندكم جميعًا"، تعليق مقتضب نشره الفنان ماجد المصري، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلنًا عن خطبة ابنته.

وظهرت "ماهيتاب" بفستان طويل باللون الأبيض، متزينة بمكياج بسيط وحجابها.