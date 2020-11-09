لبست شبه نفرتيتي.. هالة صدقي: بغيظ سوسن بدر (صورة)

علاقات و مجتمع

صورة جديدة شاركت بها الفنانة هالة صدقي، متابعيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهرت من خلالها وهي مرتدية الأزياء الفرعونية، متشبهة بالملكة نفرتيتي.

وعلقت "هالة" مازحة، على صورتها بالزي الفرعوني: "بغيظ سوسن بدر"، إذ يشبه الكثيرون ملامح الفنانة سوسن بدر، بالملامح الفرعونية، كما أنها أجرت جلسات تصوير مستوحاة من الطريقة الفرعونية.

وتفاعل المتابعون في تعليقهم على صورة "هالة": "لذيذة جدًا"، "بس هي نفرتيتي وأنت كليوباترا"، "قمر يا ملكة"، "إنتوا الاتنين عسلات وشرباتات أصلا".

حادث هالة صدقي

ويذكر أن الفنانة هالة صدقي أثارت القلق بين متابعيها، حين كتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن نجاتها من طريق مدينة الجونة المتجه للقاهرة.

وقالت هالة صدقي: "مساؤكم كله خير والحمد لله ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة.. مجرد فرق التوقيت الحمد لله".

جاء ذلك بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ليعتقد المتابعون أن الفنانة هالة صدقي تعرضت لحادث خطير على الطريق.

وفي حديثها لـ"هن"، كشفت "هالة" عن صعوبة الطريق الذي كانت تسير عليه أثناء عودتها من مدينة الجونة، لكنها لم تتعرض لحادث بالفعل، كما اعتقد البعض.

وأوضحت "هالة": "كان المفروض أرجع يوم الأحد من مهرجان الجونة كنت عاوزة أتفرج على أفلام في الختام.. لكن عشان مدرسة أولادي وكان قلبي مقبوض ومش مرتاحة.. فكنت لازم أرجع السبت واخترت أرجع بعربيتي وأنا اللي سقت بنفسي".

وتابعت "هالة": "الطريق كان مليان حوادث وإسعاف.. لكن الحمد لله ربنا نجاني ومحصلش أي حوادث".

هالة صدقي في مهرجان الجونة

وحضرت هالة صدقي مهرجان الجونة السينمائي الرابع برفقة صديقات العمر إلهام شاهين وليلى علوي.

ووجهت "هالة" رسالة للمصورين في ختام المهرجان قائلة: "عارفين لو طلعتوني تخينة، قصوا بقى في الصور".

وحرصت الفنانة على التواجد في عدد من المناسبات الاجتماعية مؤخرا، والظهور مع صديقاتها المقربات ليلى علوي وإلهام شاهين، فقبل مهرجان الجونة تواجد الثلاثي في عدد من المناسبات منها زواج أمير شاهين شقيق صديقتها المقربة إلهام شاهين، بجانب حفل زفاف ابنة مدحت العدل.