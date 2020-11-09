"مرشحة الموز" بعد حصولها على المركز قبل الأخير: مش هتجوز قبل ما أخلص الماجستير

علاقات و مجتمع

بعد إثارتها للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إجراء الانتخابات، حصلت وفاء صلاح الدين، مرشحة مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، المعروفة إعلاميا باسم "مرشحة الموز"، على 1465 صوتا في الانتخابات احتلت بهم المركز قبل الأخير من حيث عدد التصويت.

وقالت المرشحة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها لم تقم بدعاية تقليدية مثل باقي المرشحين وهو ما أثر سلبا عليها في الانتخابات، بالإضافة إلى أن بعض أنصار المرشحين دأبوا على انتقادها قبل التصويت.

وأضافت أنها صوتت لمرشح آخر في انتخابات مجلس النواب لدعم الأقباط على الرغم من وجود خلافات بينهما، مشددة على أن الانتخابات كانت أولى تجاربها في العمل السياسي، وتابعت: "كنت عايزة أدخل جوه المطبخ السياسي أشوف الدنيا فيها وما يحدث خلف الكواليس وأنا بره لم أكن أعلم ما يحدث والآن فهمت كيف تسير الأمور".

وتابعت صاحبة الـ26 عاما حديثها، بأنها ستستمر في تقديم خدمات ومساعدات لأهالي الدائرة، مع التأكيد على تأجيل مشروع الارتباط والزواج: "أنا بيتقدملي ناس من الإعدادية وبرفض، ومش هتجوز قبل ما أخلص رسالة الماجستير وأحقق نجاجي، خصوصا إني لوحدي من غير أهلي اللي في بريطانيا من 8 سنين".

واختتمت حديثها بتأكيدها على أنها "ليست عدوة المرأة" أو "مناصرة للرجال"، واصفة نفسها بـ"الحيادة"، والساعية لترويج مبدأ استمتاع المرأة بحياتها.

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات في دائرة بندر ومركز شبين الكوم، نتيجة الانتخابات التي شملت الإعادة بين كلا من، أحمد حجازي، والعناني حمودة، وهاني خضر، وجمال سحلو.

فيما شهدت دائرة شبين الكوم، خروج اللواء أحمد مدين، وماجد أبوالخير، أعضاء مجلس النواب الحالي، من المنافسة بعد احتلالهم مراتب متأخرة في المنافسة داخل دائرة شبين الكوم.

وأعلن رئيس اللجنة العامة في دائرة شبين الكوم، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 58696 الف صوت إنتخابي، وحصل تحالف المستقلين على 16487 ألف صوت انتخابي، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة إلى 12179 ألف صوت انتخابي.