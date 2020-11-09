أحمد ماهر: 7 خطوات صحيحة يجب اتباعها لزراعة الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الاهتمام بنظافة وجمال الاسنان من الأمور الهامة التي يجب اتباعها، ولكن هناك عدة خطوات يجب اتباعها ومعرفتها قبل زراعة الأسنان، وفيما يلي، أبرز 7 خطوات صحيحة يجب اتباعها لزراعة الأسنان

أكد أحمد ماهر أخصائي طب الفم وتجميل الاسنان أن زراعة الأسنان ليست بالأمر السهل الذي يعتقده الإنسان وحتى تكون ناجحة وغير مضرة يجب اتباع الآتي:

- يجب توافر كثافة وسماكة كافية من عظم الفك.

- العمر المناسب لزراعة الاسنان يبدأ بعد عمر 18 سنة عندما يكتمل النمو العظمي للفكين، ولا ينصح بها قبل هذا العمر، كذلك يجب توخي الحذر للمتقدمين في العمر ما بعد 75 سنة لأسباب صحية.

- يتم الكشف عن كثافة عظم الفك وسماكته وعمقه من خلال الأشعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى الصورة الشعاعية التي تكشف العلاقة مع الجيوب الفكية والأنفية وقناة الفك السفلي، ولا يجوز المضي بزراعة الأسنان ما لم تكن نتيجة الفحص مواتيه، علماً بأنه يمكن التعامل مع حالات عدم وجود عمق كاف للزرعات بإجراء عملية رفع الجيوب الفكية، واستعمال الطعوم العظمية وباستعمال زراعات قصيرة ذات قطر كبير.

- من الضروري توفر اللياقة الصحية والجسمية المناسبة لدى الاشخاص المنوي زراعة الاسنان لهم: فلا يجوز القيام بزراعة الاسنان لمن عانوا مؤخراً من الإصابة بالجلطات القلبية أو الدماغية، أو أولئك الذين قاموا بتغيير الصمامات القلبية ويتعاطون مميعات الدم الشديدة (الورفارين) او (الهيبارين) كذلك لا يجوز عمل زراعة الأسنان لمرضى السكر غير المسيطر عليه.

- لا يجوز القيام بزراعة الأسنان للمرضى المصابين بالسرطان والذين يتلقون المعالجة الشعاعية أو الكيماوية.

- من الضروري توخي الحذر الشديد في زراعة الاسنان عند المصابين بهشاشة العظام (Osteoporosis) من الجنسين، ولا يجوز القيام بذلك لمرضى الهشاشة الذين يتعاطون عقار (Bisphosphanate). والمرضى الذين يشكون من فرط نشاط الغدة الدرقية، والمصابون بالفشل الكلوي لا تجوز زراعة الاسنان لهم.

- من الضروري تقييم عادات المريض المنوي زراعة الاسنان له جيداً: فاذا كان مدخناً شرهاً لا يمكنه التوقف عن عادة التدخين، او كان مهملاً لصحة الفم واللثة والاسنان بشكل واضح، عندها لا يجوز المضي بزراعة الاسنان لمثل هؤلاء الاشخاص.