دراسة: اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يجعلك أكثر ذكاءً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لطالما روج الخبراء لفوائد النظام الغذائي المعروف بـ"دايت البحر الأبيض المتوسط"، لكن بحثًا جديدًا يقول إنه قد يحسن أيضًا قدراتك العقلية.

يتكون النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط بشكل أساسي من الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة، المأكولات البحرية، وإمدادات صحية من زيت الزيتون، كما يعني أيضًا الاستهلاك المعتدل لمنتجات الألبان، والاستهلاك النادر للحوم الحمراء، والتجنب التام تقريبًا للأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.

لوحظ الخبراء منذ فترة طويلة فوائد نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، والتي تشمل انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني، فضلاً عن فقدان الوزن وخفض ضغط الدم.

الآن، وجدت دراسة أمريكية جديدة، أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي قد يحسن أيضًا القدرات المعرفية - على الأقل عندما يقترن بالكثير من التمارين، وفقا لموقع " eatthis".

واستخدمت الدراسة مجموعة اختبار ومراقبة مزدوجة، وكلاهما اتبعا نظام تمرين متطابق صارم لمدة 12 أسبوعًا، وخلال تلك الفترة، تم إعطاء مجموعة واحدة مكملات يومية تحاكي الخصائص الغذائية لأطعمة حمية البحر الأبيض المتوسط بينما حصلت المجموعة الأخرى على دواء وهمي.

وفي نهاية الفترة التجريبية، أظهرت المجموعة التي تناولت المكمل الحقيقي تحسنًا ملحوظًا في ستة من ثمانية اختبارات معرفية، بينما تحسن أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي في أربعة فقط من الاختبارات الثمانية.

وتشير النتائج إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية قد يحسن الذاكرة العاملة ووقت رد الفعل العقلي ويوفر فوائد معرفية أخرى أيضًا، ويجعلك أكثر ذكاء.