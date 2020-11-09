أسباب مختلفة لسيلان الأنف عند تناول الطعام.. كيف تتغلب عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبد الناصر: يعاني بعض الأشخاص من سيلان الأنف عند تناول الطعام، وهو ما يسبب الإزعاج نتيجة إعاقة عملية التنفس في بعض الأحيان، إضافة إلى الإحراج الشديد عند التواجد وسط الأخرين، وقد يحدث ذلك نتيجة عدة أسباب مختلفة. اضغط هنا

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