"تخلصي من خدودك".. كيف تفقدين الوزن في وجهك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحلم معظم السيدات بخط الفك المنحوت وعظام الخد الحادة على طريقة الفنانة العالمية المعروفة أنجلينا جولي، ولكن لا داعِ للقلق بعد الآن، يمكنك الآن إنقاص الوزن في وجهك، وفقا لما ذكره موقع موقع "Express" البريطاني.

فقدان الوزن

لا يمكنك توجيه فقدان الوزن إلى جزء واحد فقط من الجسم، لذا فإن أفضل طريقة للحصول على وجه أنحف هي إنقاص الوزن في كل مكان.

احصل على 10000 خطوة في اليوم أو مارس التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا للمساعدة في إنقاص الوزن والتركيز على نظامك الغذائي.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فاستخدم خطة معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إلى تناولها يوميًا لفقدان الوزن بأمان، وإذا كنت تتمتع بوزن صحي وما زلت ترغب في إنقاص دهون وجهك، فتأكد من بقائك ضمن نطاق مؤشر كتلة الجسم الصحي.

تمارين الوجه

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك على ساقيك ومؤخرتك، فيمكنك ممارسة القرفصاء، والاندفاع، ورفع الساق، والجسور الألوية، وغيرها من الحركات التي تجعل ساقيك تعمل.

الشيء نفسه ينطبق على وجهك، هناك تمارين يمكنك القيام بها لتقوية عضلات وجهك، لرفع عظام الوجنتين، ضع أصابعك على كل عظمة وجنة وارفع الجلد حتى يصبح مشدودًا، في نفس الوقت، افتح فمك لتشكيل شكل بيضاوي واستمر في ذلك لمدة خمس دقائق، وكرر هذا التمرين من 10 إلى 15 مرة في اليوم.

وللتخلص من الخدود الممتلئة، قم بإمالة رأسك للخلف وادفع ذقنك للأمام أثناء مص خديك لمدة خمس ثوانٍ، افعل هذا من 10 إلى 15 مرة واحدة في اليوم، ولتنعيم الفك وجناح الذقن المزدوجة، قم بإمالة رأسك للخلف وانظر إلى السقف، وحرك شفتك السفلى فوق شفتك العليا واستمر لمدة 10 ثوانٍ، ثم قم بذلك من 9-14 مرة.

جهاز التنغيم

نعم، هناك حقًا آلة ستعمل على تنسيق وجهك من أجلك، يمكنك الحصول على أجهزة تنغيم، تعمل على شد بشرتك باستخدام النبضات الصوتية لرفع وتوحيد وتحديد المناطق التي تريد ضبطها، يجب أن تكون على استعداد لشرائها، لأنها باهظة الثمن.

تدليك "غوا شا"

الجهاز اللمفاوي هو جزء من جهازك المناعي يزيل الفضلات الجسدية، ويمنع العدوى، ويصرف السوائل التي تسمى اللمف لإعادتها إلى مجرى الدم، وإذا كان لديك جلد منتفخ أو تورم في الوجه، فإن جهازك اللمفاوي مسدود.

Gua Sha عبارة عن جهاز قديم مصنوع عادة من اليشم ويستخدم مع تقنية التدليك الصينية التقليدية للمساعدة في التصريف اللمفاوي، وباستخدام الضربات على قلبك، مرري الحجر على المناطق المنتفخة مثل خط الفك وعظم الحاجب وعظام الوجنتين لتصريفها، وافعلي ذلك كل صباح أو كلما بدا وجهك منتفخًا لجعله يبدو أنحف.

احصلي على مزيد من النوم

النوم هو المفتاح لفقدان الوزن بشكل عام، لأنك تحرق الدهون أثناء نومك، هذا يعني أنه كلما حرمتك من النوم زادت وزنك الذي سيحتفظ به جسمك، بما في ذلك الدهون حول وجهك.

نعلم جميعًا أنه عندما نشعر بالتعب، فإننا نتناول الكثير من الطعام والوصول إلى الوجبات السريعة بدلاً من الطعام الصحي.

دعونا لا ننسى أن قلة النوم تمنحك بشرة منتفخة على وجهك، مما يزيد من المظهر الممتلئ الذي تعتقد أنه لديك بالفعل.

اشربي ماء

يلعب الماء دورًا كبيرًا في فقدان دهون الوجه، يجعلك الماء تشعرين بالشبع ويعزز فقدان الوزن لأنه يساعدك على تناول المزيد من الطعام وحرق المزيد من السعرات الحرارية، فيما يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تضخم الأوعية الدموية مما يؤدي إلى احتباس الماء، خاصة في الوجه، ويحدث انتفاخ في الوجه خاصة في الصباح، لكنه لا يهدأ ما لم تشربين الكثير من الماء.