بإطلالة جذابة.. مهيرة عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي احتفلت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بعيد ميلادها، برفقة مجموعة من أصدقائها. ارتدت مهيرة فستانا طويلا باللون الفضي، غير مزود بأكمام، ويتميز الفستان بأنه مزين بالتطريزات. اعتمدت "عبد العزيز" مكياجا قويا، وارتدت اكسسوارات مكونة من أسورة وحلق وخاتم، وتركت شعرها منسدلا.

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