منها تناول كوب شاي.. 10 أشياء افعلها قبل النوم إذا كنت تريد فقدان الوزن بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يسعى الكثير من الأشخاص إلى الحصول على وزن مثالي، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها قبل النوم لإنقاص الوزن، وفق ما جاء في موقع "eathis".

1- فهم مدى أهمية النوم لفقدان الوزن:

لتحويل النوم إلى وقت أساسي لفقدان الوزن، عليك أن تدرك مدى أهمية النوم الجيد ليلا لتحسين وتنظيم جميع وظائف الجسم، بما في ذلك كيفية استخدام الطاقة الحرارية وتخزينها.

وتلعب هرمونات الجوع (اللبتين والجريلين) دورًا رئيسيًا، ويساعد اللبتين على تنظيم مستويات الطاقة لديك والحفاظ على شهيتك منخفضة، بينما يحفز هرمون الجريلين الجوع وغالبًا ما يؤدي إلى الحاجة إلى تناول الطعام، والأشخاص الذين يحصلون على مزيد من النوم قد قللوا من هرمون الجريلين وزادوا مستويات اللبتين، ما يساعد على التحكم في شهيتهم طوال اليوم.

2- تناول كوبًا من الشاي:

يعتبر الشاي الأحمر، منزوع الكافيين بشكل طبيعي، ومن أوراق نبات "الشجيرة الحمراء" المزروعة في جنوب أفريقيا، وما يجعل شاي الرويبوس مفيدًا بشكل خاص لبطنك هو الفلافونويد الفريد والقوي المسمى بـAspalathin.

وتظهر الأبحاث أن هذا المركب يمكن أن يقلل من هرمونات التوتر التي تؤدي إلى الجوع وتخزين الدهون، ما يجعل الرويبوس أحد أفضل الأطعمة التي تعمل على حرق الدهون.

3- تناول الجبن:

يجب تناول القليل من الجبن قبل النوم، ليس فقط لأنه غني ببروتين الكازين الذي يبطئ عملية الهضم، ولكنه يحتوي أيضًا على حمض التريبتوفان الأميني المعزز للنوم.

4- اتبع روتينًا:

من خلال القيام بنفس الشيء كل ليلة، لمدة ساعة على الأقل قبل النوم، فأنت تقوم بالفعل ببرمجة محفزات النوم. يمكن أن تشمل هذه المحفزات كتابة مذكرات نومك، أو تناول وجبة خفيفة من الجبن. وبمرور الوقت، سيبدأ عقلك في ربط هذه الأشياء بوقت النوم ما يساعد على حرق الدهون.

5- قم ببعض تدريبات المقاومة:

يمكن أن تساعد التدريبات البسيطة قبل النوم حقًا في تحسين الوزن الذي تفقده أثناء النوم.

6- تناول بعض النعناع:

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة طب الأعصاب والعظام، أن الأشخاص الذين يستنشقون النعناع كل ساعتين استطاعوا فقدان الوزن.

7- تخلص من الضوء الليلي:

وفقًا لدراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، فإن التعرض للضوء في الليل لا يعيق فقط فرصك في الحصول على نوم هادئ ليلا، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، إضافة إلى أن الأشخاص الذين ينامون في أحلك الغرف المظلمة أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 21%، مقارنة بأولئك الذين ينامون في أكثر الغرف إضاءة.

8- إخفاء هاتفك:

كلما زاد عدد الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في غرفة النوم، ارتفعت نسبة السمنة التي نحصل عليها خاصة بين الأطفال، ووجدت دراسة في مجلة Pediatric Obesity أن الأطفال الذين يستمتعون بالوهج الليلي للتليفزيون أو الكمبيوتر لا يحصلون على قسط كاف من الراحة ويعانون من عادات نمط الحياة السيئة.

9- تنفس من خلال أنفك:

لن يؤدي ذلك إلى تحسين نومك فحسب، بل سيؤدي -أيضًا- إلى تحسين نوم أي شخص آخر في مسمع، ثانيا، يوفر مزيدًا من الأكسجين، بحيث يمكنك أن تأخذ نفسا عميقا يساعد على استرخاء الجسم.

10- خطط لوجبات صغيرة ثابتة طوال اليوم:

يساعد تناول وجبات صغيرة كثيفة العناصر الغذائية بشكل متكرر على مدار اليوم على الحفاظ على معدل الأيض لديك، وسيضمن استمرار جسمك في حرق الدهون طوال الليل، علاوة على ذلك، فإن تناول الطعام بشكل متكرر سيضمن الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة، ما يقلل من الرغبة الشديدة لديك عندما تستيقظ.