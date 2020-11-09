5 أطعمة غنية بفيتامين E.. احرص على تناولهما في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الشتاء يؤدي إلى جفاف البشرة، لذا مع حلول الطقس البارد، من المهم العناية بالبشرة، ويشيع استخدام زيت فيتامين E في مستحضرات التجميل لدرء جفاف الجلد، ولكنه عادة ما يكون محاطا بمكونات ومواد كيميائية صناعية أخرى.

وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E، التي تساعد على حماية البشرة من مشاكل الجلد الشائعة والجفاف، نذكرها لكم وفق ما أورد موقعا "food.ndtv" و"medicalnewstoday".

1- اللوز:

يقترح خبراء الصحة نقع ما يصل إلى 5 حبات من اللوز طوال الليل، وتناولها في الصباح بعد تقشير الجلد.

2- الفول السوداني:

وجبة خفيفة شعبية، بالإضافة إلى أن المحمص منه يحتوي على فيتامين E، ومن الأفضل التأكد من شراء الفول السوداني العادي المحمص الجاف بدلا من الذي يحتوي على ملح ونكهات إضافية.

3- الأفوكادو:

فاكهة متعددة الاستخدامات تحتوي على القليل جدا من السكر والكثير من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى احتوائه على فيتاميني E G، ما يجعلها إضافة صحية للعديد من الوجبات.

4- بذور عباد الشمس:

وجبة خفيفة ممتازة، وتحتوي هذه البذور الصغيرة على نسبة كبيرة من فيتامين E، ويمكنك ببساطة رش هذه البذور على دقيق الشوفان والحبوب والفطائر والوجبات الأخرى.

5- القرع الجوز:

القرع الجوز هو من الخضروات اللذيذة الشائعة في العديد من أطباق الخريف والشتاء، وبالإضافة إلى احتوائه على فيتامين E، يحتوي أيضا على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى