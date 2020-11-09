مكياج مهيرة عبد العزيز في أحدث صورها على إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تتميز الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز بإطلالاتها العصرية الأنيقة والراقية، بما فيها أساليب المكياج التي تعتمدها. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صور مكياج مهيرة عبد العزيز في أحدث صور لها جمعناها من حسابها في موقع إنستقرام، لتستوحي منها أجمل الأفكار.



مكياج ناعم مزين بحبات الكريستال

مكياج مرصع بالكريستال



في أحدث صورها على إنستقرام، خرجت مهيرة عبد العزيز عن المألوف قليلاً، حيث اعتمدت كعادتها مكياجاً ناعماً يرتكز على ظلال العيون الناعمة والأيلاينر الرفيع الممتد الى خارج العين والرموش الاصطناعية والروج النيود المائل الى الوردي، إلا أنها زينت النصف الأول من وجهها بحبات الكريستال الملونة، حيث اعتمدتها حول العين بشكل دائري وممتدة الى الخدين والفم. وهو مكياج فني اختارته مهيرة بهدف التغيير ربما.

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مكياج شفاه باللون البني

روج بني داكن من مهيرة عبد العزيز



وفي صور أخرى لها على إنستقرام، اعتمدت مهيرة عبد العزيز، مكياجاً خريفياً راقياً، ارتكز على ظلال العيون الترابية والرموش الطويلة والكثيفة، إضافة الى أحمر الشفاه البني الداكن، الذي يعد من أبرز ألوان أحمر الشفاه الرائجة لخريف وشتاء 2020 – 2021.

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مكياج يومي خفيف

مكياج يومي خفيف



من المعروف أن مهيرة عبد العزيز تميل الى أساليب المكياج الناعمة والبسيطة، وقد ظهرت في مجموعة صور على إنستقرام، بمكياج ناعم جداً يلائم كثيراً المرأة العاملة، وهو يعتمد عل إبراز العين بواسطة طبقات عدة من الماسكرا، والشفتين باستخدام الروج الوردي بلمسة لامعة، إضافة الى البلاش الزهري على عظمتي الخدين.

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مكياج عيون خفيف وروج أحمر

روج أحمر بأسلوب مهيرة عبد العزيز



وفي إطلالة أنثوية جذابة، ظهرت مهيرة عبد العزيز بمكياج عيون بسيط ارتكز على ظل العين البيج الخفيف وطبقات عدة من الماسكرا، إضافة الى الروج الأحمر الذي أبرز شفتيها بأسلوب رائع، الى جانب البلاش الوردي الخفيف على عظمة الخد.

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تطبيق المكياج بأسلوب مهيرة عبد العزيز

طريقة تطبيق مكياج مهيرة عبد العزيز



بعد تنظيف بشرتك جيداً وترطيبها بالشكل الكافي، وزعي البرايمر على بشرة وجهك بالتساوي، من ثم، ضعي طبقة خفيفة من كريم أساس بلون قريب الى لون بشرتك. بعدها، طبقي الكونسيلر تحت العين لإخفاء الهالات السوداء والتمتع بنظرات مشرقة. ولمكياج متقن جذاب ولافت، اعتمدي تقنية الكونتورينغ والهايلاتينغ. حدّدي عينيك من الداخل بالكحل الأسود، من ثم ارسمي خط أيلاينر على طول الجفن العلوي، على أن يبدأ رفيعاً وينتهي عريضاً نوعاً ما. من ثم طبقي ظل العين الزهري على الجفن الثابت، وظللي الجفن المتحرك عند زاوية العين بظل العين الأسود، واعملي على دمج الظلال جيداً. بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكرا أو استخدمي الرموش الاصطناعية. وأخيراً، املئي شفتيك بالروج النيود، ولا تنسي تطبيق البلاش الوردي على أعلى الوجنتين.

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