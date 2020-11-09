قناع العسل والشوفان لتجديد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تحتاج بشرة الوجه دائماً الى العناية المثالية قبل الخلود الى النوم، مما يساعدك في الاستيقاظ بـ بشرة مشرقة لا تشوبها شائبة. لذلك، سنقدم إليك في ما يلي طريقة تحضير ماسك للوجه يحتوي على مكونات طبيعية تساعد في تجديد خلايا البشرة والعناية بها على أكمل وجه، فواظبي على استخدامه للحفاظ على بشرة متوهجة وصحية على الدوام.



قناع العسل والشوفان

العسل والشوفان



مكونات الماسك

- ملعقتان صغيرتان من العسل.

- ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان.





طريقة تحضيره وتطبيقه

اخلطي كلاً من العسل والشوفان جيداً. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك، بعد تنظيفها بشكل جيد، مع الحرص على عدم غسل وجهك إلا في صباح اليوم التالي. وعند الاستيقاظ، اغسلي وجهك بالغسول الملائم، وشطفيه بالماء الفاتر، مع تدليك البشرة بحركات دائرية هادئة من الأعلى الى الأسفل.



فوائد

يمتلك هذا الماسك قدرة كبيرة على إعادة الحيوية والانتعاش الى البشرة، وهو يعدّ علاجاً فاعلاً لمشاكل البشرة المختلفة، لا سيما البهتان والشحوب والتصبغات والهالات السوداء تحت العينين. إضافة الى أنه يعمل كمقشر للبشرة، حيث يخلصها من خلايا الجلد اليوم، وينظفها من الغبار والأتربة العالقة عليها. فضلاً عن أنه يعمل على توحيد لون البشرة ومنحها ملمساً ناعماً. لذلك، لا تترددي في إضافة هذا الماسك الطبيعي الى روتين العناية المسائية ببشرتك.

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