عطور خليجية مميزة للنساء ..نغمات فخمة ومميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تحتوي العطور الخليجية على روائح مميزة تمنحك الكثير من الفخامة، ولأنها تلاقي إقبالًا واسعًا عالميًّا، فقد ظهر شغف كثير من دور العطور في السنوات الماضية بالروائح الشرقية، لذا نقدم لكِ عزيزتي عدة عطور عربية وعالمية بروائح خليجية مبهرة، فلا تترددي في استخدامها.



مسك إبراهيم القرشي الخاص

مسك إبراهيم القرشي الخاص



مسك إبراهيم القرشي الخاص هو عبارة عن خليط يجمع بين السيرم والمسك الأبيض لمنحك خليطًا فريدًا من نوعه، وتحتوي النوتة العطرية بمقدمتها على المسك والعنبر وزهرة البتوال، أما قلب العطر فيضم جلد الغزال وزهرة الليلي "الزنبق"، وتركز قاعدته على الروز وحبوب التونكا لتمنحك رائحة مميزة.

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عطر تندر مسك من العربية للعود

عطر تندر مسك من العربية للعود



تندر مسك من أكثر عطور العربية للعود رواجًا، فهو عطر متميز بتصميمه الراقي وتركيبته الجذابة المكونة من طبقات متميزة، يبدأها بالمسك وتتوسطها نفحات من رائحة الورد الرائعة، لتنتهي تلك التركيبة الراقية برائحة الفانيلا المنعشة لتكتمل جاذبيته وتضفي لك المزيد من الأناقة.



عطر كلمات من العربية للعود

عطر كلمات من العربية للعود



عطر كلمات هو عطر شرقي جذاب يحتوي على نفحات التوت البري، واليانسون النجمي، مع رائحة الخشب وزهرة إكليل الجبل ومزيج من رائحة المسك والعنبر، وتفضله الكثيرات من الخليجيات لكونه من أفضل العطور التي تجمع بين رائحة المسك والفاكهة والتوابل، ليمنحك حضورًا مختلفًا ورائحة مميزة.

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عطر دوز روز توباكو من إبراهيم القرشي

عطر دوز روز توباكو من إبراهيم القرشي



عطر دوز روز توباكو المقدم من إبراهيم القرشي يضم في تركيبته العود الكمبودي المبخر مع جرعه من التوابل والزهور البيضاء مع مزيج من نفحة الكرمل والعنبر والياسمين ونجيل الهند والمسك، ليحتوي على رائحة جذابة وفاخرة مناسبة للحفلات الضخمة.



عطر العود من توم فورد Oud Wood

عطر العود من توم فورد Oud Wood



يوصف عطر العود Oud Wood دائمًا بأنه الأكثر تميزًا وغرابة؛ حيث استخدم مصممه أكثر الروائح العربية ندرة لإنتاج هذا العطر، فهو يحتوي على خشب العود والصندل والعنبر ونجيل الهند مع نفحة الهيل والتونكا ليمنحك رائحة مميزة ولافتة للأنظار.

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عطر العود من ديور Oud Ispahan

عطر العود من ديور Oud Ispahan



استوحى كريستيان ديور عطر عود أصفهان الفريد من عبق رائحة العود الساحرة ومزجها بحرفية مع زهرة لابدانوم وماء الورد، ليظهر لنا في النهاية عطرٌ نسائي بهوية شرقية لا مثيل لها.



عطر العود من دولتشي آند غابانا Velvet Desert Oud

عطر العود من دولتشي آند غابانا Velvet Desert Oud



يُعد عطر Velvet Desert Oud جزءًا من مجموعة عطور velvet التي كانت من دومنيكو دولتشي أند ستيفانو غابانا، ولكن هذا العطر خصيصًا يحمل كنوز وخبايا الشرق، فهو يتكون من خشب العود ونفحات العنبر ولمسة خفيفة من المسك ليمنحك فخامة مميزة.

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